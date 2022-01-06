Економіка

18:09 06.01.2022

Міжнародні резерви України в 2021 році зросли на 6% і сягнули $30,9 млрд

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Міжнародні резерви України в 2021 році зросли на 6% і сягнули $30,9 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2022 року, за попередніми даними, сягнули $30,941 млрд (в еквіваленті), що на 6% більше, ніж на початок 2021 року ($30,549 млрд), свідчать дані Національного банку України в четвер.

"Станом на 1 січня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $30,941 млрд. За 2021 рік вони зросли $1,8 млрд, або на 6%. Міжнародні резерви збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку", – пояснюється в повідомленні.

Теги: #резерви #нбу
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