Chrysler має намір стати повністю електричним брендом до 2028 року

Американський автомобільний бренд Chrysler, що входить до концерну Stellantis, планує випустити перший електромобіль у 2025 році і зробити всю лінійку машин, що випускаються електричною до 2028 року.

У середу Chrysler представив концептуальний електричний кросовер Airflow на міжнародній виставці споживчої електроніки, робототехніки та мобільних технологій CES 2022, що проходить у Лас-Вегасі.

У Airflow зібрані всі новітні технології Stellantis, включно з передовою системою управління рухом, що дозволяє водієві повністю відволікатися від водіння за певних обставин, а також технології персоналізації водіння та інтерфейсів, що підключаються.

"Концепція Airflow показує майбутній напрям розвитку бренду Chrysler, - заявила CEO бренду Крістін Фьюелл. - Stellantis трансформує бізнес у бік більш "чистих" технологій і інтерфейсів, що підключаються, і Chrysler тут буде в перших рядах".

За словами Фьюелл, до 2028 Chrysler розраховує мати дві-три моделі електромобілів, включно з мінівеном.

Акції Stellantis подорожчали на 3,1% на торгах у середу. За останні три місяці їх вартість зросла на 14,3%.