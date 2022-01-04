Економіка

16:51 04.01.2022

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

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Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Доходи державного бюджету України у 2021 році становили 1,298 трлн грн, що на 1,8% вище за план і на 20,7% за торішній показник, тоді як у грудні минулого року доходи держбюджету були недовиконані щодо плану на 11,4% і становили 140,2 млрд грн.

Відповідні дані оприлюднила Державна казначейська служба (ДКСУ) у вівторок.

Згідно з ними, загальний фонд держбюджету в грудні поповнився на 99,8 млрд грн, що на 10,5% нижче за план і на 39,3% вище за показник у грудні-2020.

При цьому за рік загальний фонд держбюджету отримав 1,084 трлн грн, що на 2,8% більше за план і на 23,5% - позаминулого року.

Теги: #бюджет #держказначейство
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