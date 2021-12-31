Держказначейство 30 грудня відшкодувало з бюджету 3,3 млрд грн ПДВ

Державна казначейська служба (ДКСУ) 30 грудня відшкодувала 3,272 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), загалом за грудень на цю дату бюджетне відшкодування зазначеного податку становило 15,8 млрд грн, свідчить інформація на сайті відомства.

Згідно з даними ДКСУ, найбільші суми бюджетного відшкодування ПДВ за 30 грудня отримали агроекспортери "Кернел-Трейд" – 1,055 млрд грн, "АДМ Юкрейн" – 572,6 млн грн, "Сантрейд" – 417,6 млн грн. Усього 28 грудня бюджетне відшкодування зазначеного податку отримали 30 підприємств.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ у листопаді зросло до 17,73 млрд грн порівняно з жовтневими 13,65 млрд грн та 14,2 млрд грн - у вересні.