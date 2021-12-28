Економіка

14:15 28.12.2021

Підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво у 2021 році - Гусєв

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Підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво у 2021 році - Гусєв

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" збільшили виробництво у 2021 році на 20% порівняно з минулим роком, повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"Цього року підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво порівняно з минулим роком. Понад 3 тис. 300 одиниць озброєння та військової техніки відремонтовано, модернізовано, побудовано та передано до Збройних сил", - сказав Гусєв журналістам на церемонії викочування військово-транспортного літака Ан-178-100Р №001 у Києві у вівторок.

Він також зазначив, що можливості підприємств "Укроборонпрому" буде враховано під час формування планів закупівель Збройних сил на наступний рік, а також на три роки наперед.

"Навіть ми наразі з міністром оборони говоримо про плани на три роки для того, щоб ми могли підготувати виробництво, якщо ми щось не можемо виробляти вже, а нам треба підготувати виробництво, проінвестувавши туди додаткові кошти", - розповів гендиректор "Укроборонпрому".

Він наголосив, що авіабудування в концерні показує рекордні результати. "Також рекордними є результати експорту нашої продукції. Більш ніж на мільярд доларів США підприємства "Укроборонпрому" експортували продукції цього року, і ми також маємо багато планів на розширення", - зазначив Гусєв.

Теги: #гусєв #виробництво #укроборонпром
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