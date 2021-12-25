Економіка

11:31 25.12.2021

Кабмін дозволив бюджетникам зробити стовідсоткову передоплату за природний газ за грудень

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Кабмін дозволив бюджетникам зробити стовідсоткову передоплату за природний газ за грудень

Кабінет Міністрів дозволив бюджетним установам здійснювати в грудні стовідсоткову передоплату за природний газ за договорами з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг".

Відповідну постанову №1358 від 23 грудня оприлюднено на урядовому порталі у п'ятницю ввечері.

Документ вносить доповнення до постанови про карантинні заходи №641 від 20 липня 2020 року, що забороняє передоплату товарів, робіт і послуг, які купуються за бюджетні кошти, на період карантину.

Отже, бюджетні установи, заклади охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, казенні та/або державні установи, комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи отримали право здійснити стовідсоткову передоплату вартості природного газу за грудень поточного року.

Теги: #бюджетники #газ #передоплата
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