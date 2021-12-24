Економіка

19:22 24.12.2021

БЕБ перевіряє доцільність закриття відділень одного з держбанків

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БЕБ перевіряє доцільність закриття відділень одного з держбанків

Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевіряє доцільність закриття відділень одного з держбанків, що готується до приватизації, оскільки це може вплинути на оцінку вартості його активів, повідомив директор БЕБ Вадим Мельник.

"...Сьогодні співробітники Бюро отримали інформацію та почали перевіряти, що один із держбанків, який готується до приватизації, три-чотири місяці тому почав закривати прибуткові територіальні підрозділи, територіальні та регіональні відділення", – сказав Мельник в інтерв'ю "Економічній правді".

"Ми перевіряємо інформацію, і якщо там будуть ознаки, що до приватизації відбувається скорочення вартості активів, за рахунок скорочення мережі, то це вже є компетенція БЕБ", – додав він.

 

 

Теги: #банк #беб
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