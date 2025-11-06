Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

Представники України з 16 жовтня по 5 листопада провели серію обмежених переговорів із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів, в ході яких сторони безрезультатно двічі обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

"Сторони спільно вирішили припинити обмежені переговори, не дійшовши остаточної згоди щодо умов потенційної реструктуризації варантів", – йдеться у повідомлені Міністерства фінансів у четвер.

Наголошується, що Україна має намір продовжувати взаємодію з власниками варантів та розглянути всі доступні варіанти реструктуризації варантів, що відповідають трьом раніше заявленим цілям: відновлення боргової стійкості відповідно до Програми з МВФ; зобов’язанням, взятим під час реструктуризацією єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо належного розподілу тягаря між усіма комерційними вимогами в межах реструктуризації; затвердженим 27 серпня 2024 року урядом мораторієм на виплати за варантами з 31 травня 2025 року до завершення їх реструктуризації.

Згідно з повідомленням, до України в переговорах приєдналися її юридичні та фінансові радники White & Case LLP та Rothschild & Co, а до Спеціального комітету – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners (UK) Ltd відповідно.

Згідно з документом, повторна пропозиція України в ході цих осінніх переговорів полягає в обміні варрантів на часткову грошову виплату та нову серію суверенних облігацій ("Облігації типу C") та була предметом подальшої оцінки та схвалення як МВФ, так і Паризьким клубом кредиторів України на предмет відповідності зобов'язанням України відновити стійкість боргу та рівного ставлення до кредиторів.

Цей пакет включав компенсацію за пропущений платіж за варрантами за 2023 звітний рік, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року, але вже не передбачав подальшу компенсацію власникам варрантів щодо цього пропущеного платежу.

Згідно з пропозицією України, власники ВВП-варантів, яакі б погодилися на цей варіант реструктуризації, отримали в $60 за варранти умовною вартістю $1000.

Облігації типу C мали бути погашені трьома рівними частинами 30 січня 2030, 2031 та 2032 років. Відсотки за ними сплачувалися б раз на півроку за ставками: на 2026-2027 роки – 2,50%, 2028-2029 роки – 4% та 2030-2032 роки – 6,00%.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, ВВП-варанти у четвер подорожчали НА 1,55% та наразі котируються за курсом 85,2% від умовного номіналу.