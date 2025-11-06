Інтерфакс-Україна
Економіка
19:38 06.11.2025

Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

2 хв читати
Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

Представники України з 16 жовтня по 5 листопада провели серію обмежених переговорів із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів, в ході яких сторони безрезультатно двічі обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

"Сторони спільно вирішили припинити обмежені переговори, не дійшовши остаточної згоди щодо умов потенційної реструктуризації варантів", – йдеться у повідомлені Міністерства фінансів у четвер.

Наголошується, що Україна має намір продовжувати взаємодію з власниками варантів та розглянути всі доступні варіанти реструктуризації варантів, що відповідають трьом раніше заявленим цілям: відновлення боргової стійкості відповідно до Програми з МВФ; зобов’язанням, взятим під час реструктуризацією єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо належного розподілу тягаря між усіма комерційними вимогами в межах реструктуризації; затвердженим 27 серпня 2024 року урядом мораторієм на виплати за варантами з 31 травня 2025 року до завершення їх реструктуризації.

Згідно з повідомленням, до України в переговорах приєдналися її юридичні та фінансові радники White & Case LLP та Rothschild & Co, а до Спеціального комітету – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners (UK) Ltd відповідно.

Згідно з документом, повторна пропозиція України в ході цих осінніх переговорів полягає в обміні варрантів на часткову грошову виплату та нову серію суверенних облігацій ("Облігації типу C") та була предметом подальшої оцінки та схвалення як МВФ, так і Паризьким клубом кредиторів України на предмет відповідності зобов'язанням України відновити стійкість боргу та рівного ставлення до кредиторів.

Цей пакет включав компенсацію за пропущений платіж за варрантами за 2023 звітний рік, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року, але вже не передбачав подальшу компенсацію власникам варрантів щодо цього пропущеного платежу.

Згідно з пропозицією України, власники ВВП-варантів, яакі б погодилися на цей варіант реструктуризації, отримали в $60 за варранти умовною вартістю $1000.

Облігації типу C мали бути погашені трьома рівними частинами 30 січня 2030, 2031 та 2032 років. Відсотки за ними сплачувалися б раз на півроку за ставками: на 2026-2027 роки – 2,50%, 2028-2029 роки – 4% та 2030-2032 роки – 6,00%.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, ВВП-варанти у четвер подорожчали НА 1,55% та наразі котируються за курсом 85,2% від умовного номіналу.

Теги: #реструктуризация #ввп #переговоры #варранты

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 23.10.2025
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

14:16 16.10.2025
Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

12:05 10.10.2025
Зростання ВВП України протягом вересня та жовтня становитиме 3-4%, на 2026р. прогноз залишається на рівні 2,5% - Соболев

Зростання ВВП України протягом вересня та жовтня становитиме 3-4%, на 2026р. прогноз залишається на рівні 2,5% - Соболев

14:21 07.10.2025
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

19:11 02.10.2025
Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

ВАЖЛИВЕ

Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

ОСТАННЄ

Страховики України продовжують об’єднуватися та виходити на міжнародний ринок - з’їзд ЛСОУ

Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

Українським морським коридором уже пройшло 92 млн тонн зерна - Кулеба

Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

Україна в жовтні наростила на 26% експорт льону, основні покупці – країни ЄС

В Україні зростає кількість водоканалів з ВДЕ для стабілізації енергопостачання і водозабезпечення – НКРЕКП

"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

Врожай-2025 буде на 6% більшим за минулорічний завдяки зерновим культурам - міністр

Замголови профільного комітету Ради наполягатиме на фінансуванні держзамовлення на пасажирські вагони для КВБЗ

Уряд компенсуватиме 30% тіла кредиту, залученого фізособами для придбання електрогенеруючих установок з альтернативних джерел енергії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА