Інтерфакс-Україна
Економіка
10:11 18.10.2025

Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ

2 хв читати
Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ
Фото: https://renewables.dtek.com/

Українські банки з червня 2024 року до 1 жовтня 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,142 ГВт, за серпень приріст становив 11,3%, або 116 МВт.

Як уточнив Нацбанк, станом на 1 жовтня 2025 року також профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 416 МВт, за серпень цей показник збільшився на 3,5%, або на 14 МВт.

Загалом в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих атак Росії, з червня 2024 року банки профінансували проєкти в 21 області України на 30,1 млрд грн. У тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 28,3 млрд грн і понад 11 тис. кредитів населенню на 1,8 млрд грн.

З урахуванням раніше оголошених даних, в вересні загальний обсяг фінансування зріс на 11,1%, або на 3 млрд грн, у тому числі бізнесу – на 11%, або 2,8 млрд грн, населенню – на 12,5%, або 0,2 млрд грн.

Станом на 1 жовтня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням погашення становив 19,4 млрд грн, що на 8,4%, або 1,5% більше, ніж на 1 вересня. Портфель кредитів фізичних осіб зріс на 7,7% – з 1,3 млрд грн до 1,4 млрд грн.

Як повідомлялося, для стимулювання банківського кредитування енергетики НБУ переглянув вимоги до оцінки кредитних ризиків і підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття в заставу.

У свою чергу 17 найбільших банків 26 червня 2024 року підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.

Теги: #фінансування #нбу #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 17.10.2025
Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

15:08 17.10.2025
У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро від Коаліції з розмінування – Міноборони

У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро від Коаліції з розмінування – Міноборони

10:20 17.10.2025
Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

13:04 16.10.2025
РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

17:15 14.10.2025
НБУ оновив методику формування технічних резервів страховиків

НБУ оновив методику формування технічних резервів страховиків

23:46 13.10.2025
Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

19:16 13.10.2025
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

19:13 13.10.2025
Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

17:34 12.10.2025
Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

18:46 11.10.2025
Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

ВАЖЛИВЕ

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

ОСТАННЄ

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Бюджетний комітет Ради рекомендував до 1-го читання проєкт держбюджету-2026 з пропозицією збільшити видатки на оборону

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 9 міс. наростило обсяг виробництва на третину

Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

Міністр соцполітики вважає передчасним впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи

Комунікація між БЕБ та бізнесом налагоджується - Цивінський

Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

Група "Текстиль-Контакт" за роки війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн – власник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА