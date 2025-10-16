Інтерфакс-Україна
Економіка
13:22 16.10.2025

Sunvita Group вдвічі наростила виробництво валиків для чищення поверхонь

Український виробник вологих серветок Sunvita Group за результатами 9 місяців цього року наростив виробництво валиків для чищення поверхонь на 102% порівняно з минулим роком, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо порівнювати динаміку (виробництва) у відсотках, то у 2024 році до половини 2023 року, коли було запущено виробництво валиків, вона зросла на 335%. А станом на вересень 2025 року ми вже перевищуємо показники 2024 року на понад 102%", - повідомив Іван Жінкевич, керівник виробництва валиків Sunvita Group.

Як повідомлялось, у серпні 2023 року Sunvita Group запустив перше і наразі єдине в Україні виробництво валиків для чищення одягу та поверхонь. Планові потужності - 16 млн штук в рік.

За словами Жінкевича, компанія й надалі бачить хорошу тенденцію до зростання обороту по даному продукту. Він додав, що осінь-зима - оптимальний сезон для попиту на валики, і в компанії очікують ще більшого зростання обсягів.

"До відкриття першого в Україні виробництва валиків для чищення поверхонь більшість клієнтів уже мали відпрацьовані схеми постачання (з логістичним плечем 2-6 місяців) даного продукту з Китаю. Ми поступово заходили на даний ринок, показували нашим партнерам переваги співпраці з нами", – каже Жінкевич.

Наразі компанія працює з більшістю національних мереж (EVA, Аврора, Ашан, Епіцентр, Копійочка, Фора, Novus та ін.), де представлені валики під ТМ Purfix, та виготовляє продукцію для партнерів під власними торговими марками. Також валики виробництва Sunvita Group мають динамічно зростаючий попит у країнах ЄС.

Стосовно планів на майбутнє, в компанії і надалі планують розширення своєї присутності з продукцією на зовнішніх ринках.

За даними YouControl, ТОВ "Санвіта Груп" заснована у 2016, статутний капітал 40,9 млн грн, кінцевий бенефіціар Віталій Герега (92%). За підсумками першого півріччя 2025 року дохід склав  711 млн 905 тис грн, що на 66% вище підсумків аналогічного періоду минулого року, чистий прибуток трохи знизився - 41млн  589 тис проти 44 млн 219 тис грн за перше півріччя 2024 року

Виробництво Sunvita Group знаходиться в Івано-Франківській області, с. Хутір-Будилів. У 2025 році виробничі потужності компанії були розширені до 9 нових сучасних ліній для виготовлення вологих серветок різного формату на загальних площах понад 10 тис кв. м. Виробничі потужності заводу дозволять виготовляти понад 144 млн штук вологих серветок і туалетного паперу і 16 млн валиків для чищення поверхонь на рік.

