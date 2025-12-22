Частка експорту продукції Sunvita Group зросла до 15,3%

Частка експорту продукції Sunvita Group за останні три роки зросла з 11,6% до 15,3%, компанія ставить за мету досягти 50% продажів на ринках Східної Європи, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор Sunvita Group Ігор Левшун.

"Перші експортні поставки ми здійснили у 2019 році. Поступово набували досвіду, масштабувалися, отримували нових партнерств – і наразі продукція Sunvita Group присутня як у міжнародних торговельних мережах, так і в локальних мережах окремих країн. Станом на листопад 2025 року частка експорту Sunvita Group досягла 15,3%", - повідомив він.

За словами Левшуна, наразі продукція Sunvita Group присутня в Польщі, Румунії, Молдові, Латвії, Литві, Грузії, Чехії, Нідерландах, Франції, Болгарії. Уже є домовленості про співпрацю з партнерами з Туреччини, Вірменії, Угорщини. До топ-3 ринків входять Польща, Румунія та Молдова.

Він зазначив, що стратегічно експорт був одним із ключових пріоритетів компанії. Вона інвестує у дослідження та розробки, що дає змогу створювати продукти, які відповідають актуальним трендам і потребам міжнародного ринку й спроможні зацікавити роздрібні мережі, стати основою для довгострокових партнерств.

"Нашою ключовою перевагою є готовність запропонувати європейському споживачеві унікальну продукцію, яка поєднує конкурентну ціну, високу якість та турботу про споживача", - каже Левшун.

Він повідомив, що на експортних ринках продукція Sunvita Group представлена як власними брендами (Naturelle, Purfix), так і під власними торговими марками закордонних торгових мереж (ВТМ). Продукція продається як у великих міжнародних, так і в локальних мережах - Auchan, METRO, Kaufland, Carrefour, dm, DEPO, Norfa, Avocado, Bonus, Bonita, Green Hills, Dino, Eurocash Group, GG House тощо

"Наша мета – щоб кожна друга волога серветка в Східній Європі була виготовлена Sunvita Group", - наголошує Левшун.

За підсумками першого півріччя 2025 року дохід ТОВ "Санвіта Груп" сягнув 711 млн 905 тис. грн, що на 66% перевершило підсумки аналогічного періоду 2024 року. Чистий прибуток дещо знизився - 41млн 589 тис проти 44 млн 219 тис грн за перше півріччя-2024.

Виробництво Sunvita Group розташовано с.Хутір-Будилів (Івано-Франківська обл.). У 2025 році виробничі потужності компанії було розширені до восьми нових сучасних ліній для виготовлення вологих серветок різного формату на загальній площі понад 12 тис. кв. м. Виробничі потужності заводу дають можливість виготовляти понад 150 млн шт. вологих серветок і туалетного паперу на рік, а також 16 млн валиків для чищення поверхонь.

За даними YouControl, ТОВ "Санвіта Груп" засновано у 2016 році. Статутний капітал становить 40,9 млн грн, кінцевий бенефіціар - Віталій Герега (92%).

