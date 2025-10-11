БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) опублікувало оголошення про розміщення девʼяти вакансій на керівні посади в органі на період воєнного стану та закликало долучитись до команди.

Згідно з публікацією, бюро добирає фахівців на посади головних спеціалістів відділу телекомунікаційних технологій та звʼязку департаменту цифрового розвитку, трансформацій та цифровізацій, а також відділу комунікацій БЕБ.

Також розшукуються керівник та керівник відділу інноваційного розвитку департаменту цифрового розвитку, керівник відділу техзабезпечення, завідувач сектору захисту інформації цього ж департаменту, а також заступник керівника департаменту - керівник відділу цифровізації інфраструктури, кібзахисту та безпеки.

Наявна вакансія керівника департаменту персоналу БЕБ, керівника відділу оплати праці та грошового забезпечення департаменту фінансів.

Для приєднання до команди БЕБ потрібно подати документи згідно переліку для участі в доборі на зайняття вакантних посад держслужби.

У разі відсутності зауважень до поданих документів, наступним етапом є відбір кандидатів із найбільш релевантним досвідом та кваліфікаціями. Їм буде запропоновано пройти інтерв’ю.

Кандидатам, які будуть обрані для призначення на посади, можуть запропонувати пройти психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа, за їхньою згодою.