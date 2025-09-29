Кабмін уточнив критерії замовників під час закупівель за кошти Ukraine Facility

Фото: elements.envato.com

Кабінет міністрів України затвердив новий розділ у правилах публічних закупівель під час воєнного стану, що регулює, як саме замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України в понеділок, новий розділ визначає, що учасниками процедур можуть бути лише компанії та субпідрядники, зареєстровані в "прийнятних країнах" – державах ЄС, Україні, країнах Західних Балкан, Грузії, Молдові, країнах Європейського економічного простору, а також в інших країнах, які за визначенням Європейської комісії надають Україні рівень підтримки на рівні підтримки ЄС.

Також визначається, що новий розділ надає можливість брати участь у процедурах усім товарам, у тому числі в межах робіт і послуг, але вони також мають походити з цих країн. Разом з тим учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями ЄС.

В Мінекономіки пояснили, що узгодження процедури з зобовʼязаннями за Рамковою угодою між Україною та ЄС щодо функціонування програми Ukraine Facility робить систему закупівель більш зрозумілою та підвищує ефективність використання коштів ЄС на відновлення та розвиток. Це стосується всіх публічних закупівель за кошти програми – від органів влади та місцевих громад до закладів освіти, охорони здоров’я й інших державних і комунальних установ.

Програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Її мета – допомогти Україні з фінансуванням відновлення, модернізації та проведення реформ на шляху до членства в ЄС, обсяг підтримки - EUR50 млрд на 2024-2027 рр.