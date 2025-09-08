Без структурної реформи системи протимінної діяльності очищення сільгоспугідь розтягнеться на десятиліття - Рахункова палата

Близько чверті території України - понад 13,9 млн га - зазнали впливу бойових дій, з яких 9,85 млн га сільгоспземель у 10 регіонах залишаються недоступними для використання, повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") із посиланням на результати аудиту Рахункової палати.

"З 2022 року і до липня 2025 року розміновано та повернуто у використання 7,75 тис. га сільгоспугідь – це лише 0,08% від площі забруднених сільгоспземель, ще 403 тис. га – повернуто в обробіток аграріям у спрощеному порядку. Отже за таких темпів розмінування повністю очистити с/г землі в Україні вдасться лише приблизно через 83 роки", - написала вона в Тelegram.

Нардеп зазначила, що впродовж 2022-2025 років 191 аграрій загинув під час обробітку сільгоспземель.

Рахункова палата під час аудиту, за інформацією Южаніної, встановила, що у складі державних органів діють два центри з ідентичними законодавчо визначеними повноваженням: Центр протимінної діяльності при Міністерстві оборони, що здійснює планування, організацію та координацію протимінної діяльності, інформування населення, а також проводить навчання та сертифікацію операторів протимінної діяльності; а також Центр гуманітарного розмінування при Секретаріаті Кабінету міністрів, який опрацьовує заявки аграріїв на гуманітарне розмінування.

"Аудитори встановили, що координація між ними відсутня, а це призводить до неефективного виконання завдань", - акцентувала парламентарій.

Крім того, загальну координацію здійснюють Національний орган протимінної діяльності та Міжвідомча робоча група з питань гуманітарного розмінування. Обидва органи є дорадчими та не мають виконавчих повноважень.

Рахункова палата встановила, що впродовж 2022-2024 років більше 91% робіт із обстеження та розмінування земель в Україні здійснювали Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Міноборони. При цьому у Міноборони кадровий склад забезпечено лише на 79%, а у ДСНС – на 68%. Рівень технічного забезпечення їх підрозділів становить 55-75%.

"Водночас постачання техніки для гуманітарного розмінування, що фінансувалося за кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), у 2023-2024 роках, станом на 1 січня 2025 року фактично становило лише 35% обсягу, передбаченого грантовими угодами. Через затримки з оформленням документів частина отриманої техніки не введена в експлуатацію", - привернула увагу Южаніна.

В Україні, станом на 1 січня 2025 року, офіційно зареєстровано 73 оператори протимінної діяльності (приватні та державні) — це у 2,6 раза більше, ніж роком раніше. Водночас фактичні роботи з гуманітарного розмінування здійснювали лише 24 оператори, включно з чотирма державними структурами. На їхню частку припадає лише 9% від загального обсягу виконаних робіт.

Нардеп нагадала, що 2024 року в України запрацювала нова бюджетна програма "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення", на яку планували виділити 3 млрд грн, але по факту це було лише 434,5 млн грн.

"Аудит Рахункової палати показав: механізм компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільгосппризначення аграріям є занадто складним і забюрократизованим. Жоден аграрій не отримав відшкодування за виконані роботи до квітня 2024 року — через непідтвердження Центром протимінної діяльності фактів розмінування на цих ділянках або ж податкові борги заявників, відсутність яких є обов’язковою вимогою для надання компенсації. Навіть зі 195 заявок, поданих на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільгоспземель після 15 квітня 2024 року, ЦГР укладено лише 49 договорів на закупівлю послуг із гуманітарного розмінування", - зазначила Южаніна.

У підсумку аудитори констатували майже нульовий результат роботи програми у 2024 році – фактичного очищення та повернення в обіг земель за компенсаційними договорами в цей період не відбулося.

Через відсутність до середини 2024 року порядку передачі аграріям очищених земель за результатами їх гуманітарного розмінування, відбувалися затримки у цьому процесі. Так у 2022-2024 роках приватні оператори очистили 21 тис. га, а повернули з них аграріям у користування лише 5,25 тис. га. У цей же період силами сектору безпеки та оборони було обстежено понад 598 тис. га, з них 403 тис. га – повернуто в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

"Без структурної реформи системи протимінної діяльності повне очищення земель сільгосппризначення може розтягнутися на десятиліття, що ставить під загрозу продовольчу безпеку та економічне відновлення країни", - навела висновки Рахункової палати нардеп.

Южаніна наголосила, що розмінування є одним з індикаторів Плану Ukraine Facility на 2024-2025 роки: "Інвестиція 1. Інвестиції в розмінування" – очікуваний розмір підтримки в рамках якого сягає EUR30 млн, і додала, що Україна виконала цей показник лише на 30%.