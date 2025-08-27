Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Відновлення з 5 липня цього року обов’язкового подання статистичної звітності має дозволити Державній службі статистиці заповнити прогалини у статистичних показниках за 2022-2025 роки, коли ця звітність не подавалася, публікація цих даних планується наступного року, повідомив глава Держстату Арсен Макарчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз говоримо про вікно у три роки (коли було відсутнє обов’язкове звітування – ІФ-У). Тому, на жаль, у нас не вийде закрити його протягом місяця, двох чи трьох. Маємо орієнтовний план-графік підготовки показників, який простягається у другий квартал 2026-го року, якщо бути точним", – зазначив він.

Макарчук нагадав, що до 5 жовтня цього року діє перехідний період, під час якого Держстат збирає статистичну звітність, яка не була подана респондентами за весь період з березня 2022 року, коли вона стала добровільною, після чого розпочнеться заповнення прогалин, які сформувалися за 2022-2025 роки.

За його словами, перебіг відновлення обов’язкових статистичних звітувань наразі стримано оптимістичний.

"За перший місяць ми отримали біля 20 тис. звітів. Якщо припустити, що така динаміка зберігатиметься, ми не заповнимо прогалину, але ми розуміємо, що з наближенням кінцевої дати респонденти будуть активнішими, тож основний пік подання звітної інформації очікуємо на вересень", – описав ситуацію голова Держстату.

Він наголосив, що паралельно в службі відбувається цифрова трансформація, тому є сподівання, що вже в цьому процесі частина інформації буде перенесена в нову систему статистичного виробництва, що суттєво пришвидшить спроможності розраховувати і публікувати показники.

"Кожен поданий звіт – це шматок пазла, який допоможе зібрати цілісну картину того, як живе, працює та відновлюється країна. Це важливо і для національних потреб, і для наших міжнародних партнерів", – наголосив Макарчук.

В той же час він констатував, що прогалини у статистиці домогосподарств за 2022-2025 роки залишаться.

"Ми не зможемо опитати домогосподарства, наприклад, якими були їхні витрати у березні 2023 року. В цій сфері ми будемо поновлювати опитування з осені, але розрив у даних за попередні роки залишиться", – пояснив голова Держстату.

Він підсумував, що загалом служба намагається вийти на 100% інформації, порівняно із довоєнним обсягом, окрім деякої інформації, яка не буде оприлюднюватись з причин безпеки.

"Але вона буде накопичуватись і, сподіваємось, що із завершенням війни ми зможемо закрити і цю прогалину", – додав Макарчук.

Як повідомлялося, 5 липня 2025 року набрали чинності прийняті 18 червня цього року зміни до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", якими відновлюється системний збір статистичних даних. Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період - до 5 жовтня 2025 року. У цей період дозволяється подати звітність за минулі періоди без штрафних санкцій.

Кабмін призначив директора департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Арсена Макарчука головою Держстату 7 березня цього року.