Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалют на відкритті наступної сесії - Гетманцев

Верховна Рада не змогла розглянути законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів (ВА) під час 13 сесії, тому може перенести його розгляд на відкритті наступної сесії, яке відбудеться 2 вересня, повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На жаль, для деяких колег в парламентській залі політика виявилася важливішою, ніж економіка. Переконаний, що на відкритті наступної 14-ї сесії Верховної Ради – а це станеться вже 2 вересня – ми цей проект розглянемо. Буду наполягати на цьому", - написав голова комітету в Телеграм в п’ятницю.

Він додав, що легалізація крипти потенційно може принести мільярди державному бюджету.

Раніше Гетманцев повідомляв, що законопроєкт розроблений на базі європейського регламенту MiCA та пропонує визначити віртуальний актив як специфічний цифровий об’єкт (майно), що існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейн). Наголошується, що віртуальні активи не є грошовими коштами та не можуть використовуватись як офіційний платіжний засіб в Україні. За своєю правовою природою вони наближені до рухомого майна в межах цивільного права.

Самі ж ВА класифікуватимуться на три категорії: токени, прив’язані до активів – їхня вартість підтримується за рахунок прив’язки до матеріальних або фінансових активів, таких як валюта чи майно; токени електронних грошей – прив’язані до певної офіційної валюти; інші ВА – до цієї групи віднесено всі активи, що не підпадають під перші дві категорії.

Законопроєктом також передбачені механізм оподаткування ВА, процедура авторизації власників, механізм захисту їх прав.

Посилаючись на дослідження Global Ledger щодо потенціалу оподаткування, Гетманцев зазначив, що за умов легалізації цього ринку раніше, вже за 2021-2024 рр. Україна могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих криптобірж (за ставкою 18%) та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян.

Як повідомлялось, парламентський фінкомітет на засіданні 24 квітні 2025 року рекомендував доопрацьований законопроєкт. Проте Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку його розкритикувала через відсутність прозорого порядку визначення регулятора ринку ВА, недопрацьовані норми щодо заборони обміну ВА та надала кілька інших зауважень, що пов’язані з обігом та адмініструванням операцій з ВА.