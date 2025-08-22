Інтерфакс-Україна
Економіка
17:50 22.08.2025

Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалют на відкритті наступної сесії - Гетманцев

2 хв читати
Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалют на відкритті наступної сесії - Гетманцев

Верховна Рада не змогла розглянути законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів (ВА) під час 13 сесії, тому може перенести його розгляд на відкритті наступної сесії, яке відбудеться 2 вересня, повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На жаль, для деяких колег в парламентській залі політика виявилася важливішою, ніж економіка. Переконаний, що на відкритті наступної 14-ї сесії Верховної Ради – а це станеться вже 2 вересня – ми цей проект розглянемо. Буду наполягати на цьому", - написав голова комітету в Телеграм в п’ятницю.

Він додав, що легалізація крипти потенційно може принести мільярди державному бюджету.

Раніше Гетманцев повідомляв, що законопроєкт розроблений на базі європейського регламенту MiCA та пропонує визначити віртуальний актив як специфічний цифровий об’єкт (майно), що існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейн). Наголошується, що віртуальні активи не є грошовими коштами та не можуть використовуватись як офіційний платіжний засіб в Україні. За своєю правовою природою вони наближені до рухомого майна в межах цивільного права.

Самі ж ВА класифікуватимуться на три категорії: токени, прив’язані до активів – їхня вартість підтримується за рахунок прив’язки до матеріальних або фінансових активів, таких як валюта чи майно; токени електронних грошей – прив’язані до певної офіційної валюти; інші ВА – до цієї групи віднесено всі активи, що не підпадають під перші дві категорії.

Законопроєктом також передбачені механізм оподаткування ВА, процедура авторизації власників, механізм захисту їх прав.

Посилаючись на дослідження Global Ledger щодо потенціалу оподаткування, Гетманцев зазначив, що за умов легалізації цього ринку раніше, вже за 2021-2024 рр. Україна могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих криптобірж (за ставкою 18%) та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян.

Як повідомлялось, парламентський фінкомітет на засіданні 24 квітні 2025 року рекомендував доопрацьований законопроєкт. Проте Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку його розкритикувала через відсутність прозорого порядку визначення регулятора ринку ВА, недопрацьовані норми щодо заборони обміну ВА та надала кілька інших зауважень, що пов’язані з обігом та адмініструванням операцій з ВА.

Теги: #рада #криптовалюти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 21.08.2025
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

00:07 21.08.2025
Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

23:55 20.08.2025
Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

22:03 19.08.2025
Кабмін збільшив кількість членів наглядової ради "Енергоатому" з п’яти до семи осіб

Кабмін збільшив кількість членів наглядової ради "Енергоатому" з п’яти до семи осіб

16:49 19.08.2025
Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

15:11 19.08.2025
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

07:57 18.08.2025
Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

21:14 02.03.2022
ЄС розглядає способи запобігання використанню криптовалют для обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

ЄС розглядає способи запобігання використанню криптовалют для обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

10:26 20.01.2022
Криптовалюти дешевшають від початку 2022 року на очікуваннях жорсткості монетарної політики ФРС

Криптовалюти дешевшають від початку 2022 року на очікуваннях жорсткості монетарної політики ФРС

19:16 15.12.2021
Papa John's заборонила рекламу зі згадкою криптовалют через нездатність показати ризики

Papa John's заборонила рекламу зі згадкою криптовалют через нездатність показати ризики

ВАЖЛИВЕ

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

ОСТАННЄ

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте – девелопери

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та приблизно 11 млрд куб. м газу – Кулеба

Укрексімбанк ввів у правління директора департаменту корпоративного бізнесу Мойсєєнка

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Comfy в I-півріччі 2025 року збільшив виторг на 19%

Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

Novus планує розширювати мережу "Мі Маркет", відкриваючи по 60 магазинів щороку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА