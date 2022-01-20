Економіка

10:26 20.01.2022

Криптовалюти дешевшають від початку 2022 року на очікуваннях жорсткості монетарної політики ФРС

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Криптовалюти дешевшають від початку 2022 року на очікуваннях жорсткості монетарної політики ФРС

Найбільші світові криптовалюти продовжили ослаблення з початком 2022 року на тлі очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) США незабаром почне посилювати грошово-кредитну політику.

Курс біткойна з початку року знизився на 9,3%, згідно з даними CoinDesk, тоді як ефіра (Ether), другої за капіталізацією криптовалюти після біткойна, - на 14,5%.

Федрезерв, як очікується, підніме базову відсоткову ставку вже в березні й підвищить її щонайменше тричі у 2022 році. Деякі експерти вважають, що підйом ставки в березні може становити понад 25 базисних пунктів, зазначає Trading Economics.

Чергове засідання ФРС відбудеться 25-26 січня, і ринок очікує "яструбиних" коментарів від керівників ЦБ.

Негативна динаміка криптовалют позначилася на акціях пов'язаних із галуззю компаній. Зокрема, вартість паперів Coinbase Global Inc. від початку року опустилася на 13%, Marathon Digital Holdings Inc. – на 24,4%, Riot Blockchain Inc. – на 21,7%.

Акції MicroStrategy Inc., яка робить програмне забезпечення для бізнесу, але інвестувала кілька мільярдів доларів у біткойни, подешевшали на 15,4% з початку року.

Водночас курс біткойна в четвер підвищується на 1,3%, до $42026,96.

"Динаміка біткойна, ймовірно, залишиться волатильною в результаті "яструбиної" риторики ФРС", - вважає аналітик AvaTrade Наїм Аслам, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Динаміка біткойна цього року практично ідентична коливанням американського фондового індексу Nasdaq Composite, у складі якого переважають акції технологічних компаній. Індикатор опустився на 8,3% від початку року.

Настрої на традиційних ринках та ринках криптовалют можуть взаємно впливати на їхню динаміку, кажуть аналітики Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Різке зниження цін на біткойн може посилити втечу інвесторів від ризику та призвести до скорочення інвестицій на фондових ринках", - пишуть експерти.

Після досягнення позначки у $2,97 трлн у листопаді 2021 року вартість ринку криптовалют впала приблизно на 34%, до $1,97 трлн, згідно з даними CoinMarketCap.

Теги: #криптовалюти #фрс
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