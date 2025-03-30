Федерація роботодавців закликає відкрити експорт для ОПК задля уникнення кризи сектора

Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України перебуває на межі серйозної кризи через недозавантаженість, яка викликана недостатніми державними закупівлями через брак бюджетних коштів та неможливістю експортувати продукцію, затягування цієї ситуації призводить до відтоку інвесторів та релокації виробників за кордон, вважають у Федерації роботодавців України (ФРУ).

"Підприємства галузі … змушені розглядати зупинку виробництва або шукати шляхи релокації за кордон, що в обох випадках призведе до втрати технологій, кваліфікованих кадрів та важливих інвестицій. Зараз виникає необхідність відкриття експортного ринку для продукції, яка не затребувана силами безпеки і оборони України", – йдеться у заяві ФРУ за результатами дискусії разом із "ФРУ Дефенс" та We build Ukraine, в якій брали участь провідні асоціації ОПК, представники Міноборони, Мінстратегпрому, Генштабу, Мінекономіки, народні депутати, експерти та представники дипломатичних місій, зокрема США та Данії.

Асоціація зазначає, що якщо до повномасштабного вторгнення виробничі спроможності підприємств ОПК України сягали $1,5 млрд, то сьогодні вони перевищили $30 млрд, в секторі працює більше тисячі підприємств різної форми власності та понад 300 тис. працівників, але рівень завантаженості у 2024 році становив лише 40%.

"Прогноз на 2025 рік, навіть з урахуванням фінансування від партнерів за "данською моделлю", де передбачено від $1,5 млрд до $2 млрд для закупівлі продукції українського виробництва, не дає змоги суттєво змінити ситуацію", – вважають у ФРУ.

В асоціації "Технологічні сили України" стверджують, що 85% її підприємств-членів або вже релокувалися, або готові це зробити найближчим часом.

"Водночас інвестори, які вже вкладалися в український ОПК, тепер демотивовані та не готові надалі фінансувати ці підприємства, адже не розуміють, кому можна продавати свою продукцію… Закордонні партнери не бачать сенсу у створенні спільних виробничих потужностей, якщо немає можливості експортувати продукцію або отримувати від цього прибуток", – додали в ФРУ.

В Федерації підкреслили важливість ухвалення рішення щодо відкриття контрольованого експорту продукції озброєння та військової техніки, яка не затребувана силами безпеки та оборони, щоб зберегти виробничі потужності, уникнути релокації та надати можливість підприємствам отримувати необхідні фінансові ресурси для розробки та розвитку нових технологій.

"Безумовно, на першому місці залишається забезпечення Збройних сил України та недопущення реекспорту української продукції до ворога або країн, що підтримують агресора", – в той же час підкреслили в ФРУ.