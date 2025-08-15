Інтерфакс-Україна
Економіка
12:19 15.08.2025

Україна 1-15 серпня 10 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

3 хв читати
Україна 1-15 серпня 10 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

Україна у період з 1 по 15 серпня 10 разів (2-4, 6, 8-11 і 13-14 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Як свідчать дані ENTSOE, за вказаним показником п'ять разів також за останні 15 днів лідирувала Італія (1, 5, 7, 12 і 15 серпня).

Станом на 14 серпня, зокрема, найвищий у Європі ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 6 230,43 грн/МВт*год. Найнижчий було зафіксовано у Норвегії – 1 707,29 грн/МВт*год.

Натомість станом на 15 серпня найвищий у Європі ціновий індекс BASE, зафіксований в Італії, склав 5 390,87 грн/МВт*год, а найнижчий, у Фінляндії, – 115,66 грн/МВт*год.

Як вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець, ключовими причинами зростання ціни виробленої в Україні кіловат-години з початку року до найвищих у Європі значень є монопольне становище на ринку НАЕК "Енергоатом", який виробляє більше половини е/е в Україні, а також її обмежений імпорт.

Своєю чергою, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 31 липня 2025 року підвищила в 1,6 рази граничні ціни (price caps) на спотовому ринку е/е у період з 17:00 до 23:00 з метою забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту е/е в Україну.

Зокрема, price caps з 17:00 до 23:00 на РДН та внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлено на рівні 15 000 грн/МВт*год замість 9 000 грн/МВт*год, на балансуючому ринку – 16 000 грн/МВт*год замість 10 000 грн/МВт*год.

За повідомленнями ЗМІ з посиланням на голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленко, АМКУ розпочав масштабне дослідження цін на ринку електроенергії, які склались протягом травня – середини червня 2025 року.

За даними ENTSOE, Україна у липні 2025 року п'ять разів (18, 27-30 липня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у червні лідирувала за вказаним показником шість разів (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), у травні – 11 разів (1-8, 11, 17 і 25 травня), у квітні – п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Як повідомлялося, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на ринку РДН України у липні 2025 року становив 5 184,24 грн/МВт*год, збільшившись порівняно з червнем на 11,1% і продовживши динаміку цінового зростання третій місяць поспіль.

Україна за підсумками 2024 року за середнім показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.

Теги: #електроенергія #індекси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 11.08.2025
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

16:06 10.08.2025
Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

17:40 08.08.2025
З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

12:36 08.08.2025
ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

11:03 01.08.2025
Енергоспоживання знижується третій день поспіль через спадання спеки – "Укренерго"

Енергоспоживання знижується третій день поспіль через спадання спеки – "Укренерго"

13:54 30.07.2025
"ДТЕК" уперше продав гарантії походження е/е з ВДЕ

"ДТЕК" уперше продав гарантії походження е/е з ВДЕ

11:44 29.07.2025
Повідомлено про підозру директору підприємства, що постачало електроенергію "Київпастрансу" за завищеними цінами

Повідомлено про підозру директору підприємства, що постачало електроенергію "Київпастрансу" за завищеними цінами

15:26 25.07.2025
Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

16:24 23.07.2025
Законопроєкт про енергоєвроінтеграцію вкрай важливий для прозорості ринку е/е України та відсіювання недобросовісних гравців – експерт

Законопроєкт про енергоєвроінтеграцію вкрай важливий для прозорості ринку е/е України та відсіювання недобросовісних гравців – експерт

17:42 14.07.2025
Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

ОСТАННЄ

Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex

Україна у липні незначно зменшила імпорт електрогенераторів до червня-2025, акумуляторів – на 7%

Директорка департаменту Мінекономіки, ексочільниця ОГХК Максименко очолила АРМА

Релокація стає частиною стратегії розвитку українських підприємств, її юридичні аспекти в українському законодавстві не визначені – юристи

Реальний ВВП України в липні скоротився на 1%, проте загалом зростання економіки у ІІ кв. склало 1,7% - ІЕД

Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Ринок зоотоварів України у 2025 році виросте на 20% - Suziria Group

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА