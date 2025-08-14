Інтерфакс-Україна
17:57 14.08.2025

Директорка департаменту Мінекономіки, ексочільниця ОГХК Максименко очолила АРМА

Ярослава Максименко, яка останнім часом була директоркою департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки, а до цього впродовж певного періоду керувала державною на той момент Об’єднаною гірничо-хімічною компанією (ОГХК), очолила Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) як тимчасово виконуюча обов’язки голови.

"Ярослава – фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці. Вона очолювала департамент політики власності та санкцій у нашому міністерстві, постійно працювала із активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему з середини", – написав у Facebook глава Мінекономіки Олексій Соболев, який представив Максименко колективу АРМА.

За його словами, оновлена нещодавно редакція закону про АРМА, яка вже набрала чинності, посилила інституційну спроможність агентства.

"Нова редакція закону дозволить посилити інструменти управління арештованими активами, передавати стратегічні об’єкти державним компаніям, спрямовувати окремі активи на потреби оборони та реабілітації військових. Також – забезпечить більший контроль через Prozorro та розширить інструменти публічної звітності", – пояснив Соболев.

Він також нагадав, що реформа АРМА є частиною зобов'язань України перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility.

"Першочерговими завданнями для АРМА наразі будуть – проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника, за якими ми слідкуватимемо незабаром", – додав міністр.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна" та декларацій нової очільниці АРМА, поміж іншим вона була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ, до липня 2021 року була засновником та керівником юридичної компанії "Сталекс та партнери", а наразі їй належить ТОВ "Юридична компанія АС".

До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції займав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе. В кінці липня уряд також звільнив з посади глави агентства Олену Думу.

