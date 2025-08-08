Інтерфакс-Україна
Економіка
11:41 08.08.2025

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

Уряд затвердив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, які передбачають два сценарії: згідно з першим зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становитиме наступного року 4,5%, інфляція очікується на рівні 8,6%, а за другим – ріст ВВП становитиме 2,4%, а інфляція - 9,9%.

Як зазначено у постанові №946 від 6 серпня цього року, оптимістичніший сценарій передбачає прискорення зростання ВВП до 5% у 2027 році та до 5,7% – у 2028-му, а зниження інфляції очікується до 7,1% та 5,6% відповідно.

Згідно з менш оптимістичним сценарієм, ВВП збільшиться 2027 року на 4,7%, а 2028 року – на 4,5%, тоді як інфляція зменшиться до 9,7% та 7,5%.

Перший сценарій передбачає наявність наступного року 13 млн зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років зі зростанням цього показника до 13,2 млн через два роки, тоді як у другому сценарії ці показники на 0,2 млн менші.

За першим сценарієм рівень безробіття зросте з 12,9% у 2026 році до 13,3% у 2027-му та знизиться до 12,8% у 2028 році, тоді як другий сценарій передбачає поступове зростання рівня безробіття з 12,6% наступного року до 13,1% через два роки.

Номінальна, скоригована на інфляцію середньомісячна зарплата працівників у першому сценарії зростатиме на 6,5-8,9% щорічно та на 4,6-5,1% – у другому сценарії.

Щодо торгівельного балансу, то оптимістичніший сценарій передбачає зростання експорту наступного року на 14,3% за збільшення імпорту всього на 2,7%, тоді як другий – відповідно на 5,9% та 7,9% відповідно. Тож у підсумку дефіцит торговельного балансу у першому сценарії становитиме $34,71 млрд, тоді як у другому – $44,46 млрд.

У постанові відсутня інформація, який із сценаріїв є базовим для підготовки проєкту державного бюджету на 2026 рік.

Як повідомлялося, НБУ в липні оновив макропрогноз. Його базовий сценарій передбачає повільну нормалізацію умов економічної діяльності, тож економічне зростання у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%, а не 3,7%, на які очікував центробанк у квітневому Інфляційному звіті. Прогноз інфляції на наступний рік був погіршений з 5% до 6,6%.

"Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", – описали альтернативний сценарій в Нацбанку.

Окрім того НБУ погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,1% з 3,1%, а інфляції – з 8,7% до 9,7%.

Мінекономіки на поточний рік зберігає прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік на рівні 2,6-2,7%.

Реальний ВВП України у першому кварталі цього року виріс на 0,9% після зниження на 0,1% у четвертому кварталі минулого року. Нацбанк України оцінив зростання реального ВВП у другому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 1,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 1,6%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

