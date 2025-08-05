Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

Енергетична галузь є єдиною, для якої скорочено строки виконання Плану заходів з імплементації рекомендацій Європейської комісії, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Зокрема, вже у третьому кварталі 2025 року Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії (раніше планувалося на перший квартал 2026 року)", - зазначили у відомстві.

Своєю чергою, у четвертому кварталі 2025 року набуде чинності законодавство про стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії, яке було заплановано лише на третій квартал 2026 року.

За інформацією Міненерго, про прискорення строків ухвалення вказаних законодавчих пакетів йшлося під час наради з питань виконання Плану заходів у межах Звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС-2024 під головуванням віцепрем’єр-міністра Тараса Качки.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак відзначив конструктивну співпрацю з Верховною Радою.

"Парламент уже підтримав у першому читанні законопроєкт про об’єднання ринків, ще три законопроєкти погоджені профільним комітетом", - сказав він.

Крім того, Андарак поінформував про підготовку законопроєкту щодо посилення гарантій незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

"Окремо обговорювалися зміни до Митного та Податкового кодексів, закону "Про альтернативні види палива" для приведення їх у відповідність до директив ЄС, а також створення реєстру установок, що працюють на біопаливі", - доповнили у міністерстві.

На нараді також було розглянуто можливості залучення українських енергокомпаній до програми ЄС Connecting Europe Facility для фінансування ключових транскордонних проєктів енергетичної інфраструктури.