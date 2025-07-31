Інтерфакс-Україна
Економіка
09:53 31.07.2025

Рада розгляне проєкт збільшення видатків держбюджету-2025 на оборону на 412,3 млрд грн без спірних 8 млрд грн Києва

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Рада розгляне проєкт збільшення видатків держбюджету-2025 на оборону на 412,3 млрд грн без спірних 8 млрд грн Києва

Керівництво Верховної Ради та керівники фракцій в ході політичних консультацій зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, замість законопроєкту №13439-3, який містив пропозиції забрати у Києва біля 8 млрд грн доходів за рахунок чистого прибутку та не мав достатньої підтримки депутатів.

"Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська", – написала голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа у четвер зранку у Facebook.

За її словами, в тексті законопроекту також є новий розподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня: 60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення), 30% - Держспецзв’язку на дрони та 10% - на потреби бригад.

Підласа наголосила, що збільшення видатків відбуватиметься за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроекті – переважно збільшення фінансування дефіциту на 184,9 млрд грн через розміщення ОВДП та перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету на 147,5 млрд грн. В першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів, а також більший, ніж очікувалось, прибуток НБУ і держкомпаній.

Окрім того на 65,1 млрд грн зменшені витрати на погашення ОВДП та на 11,2 млрд грн – видатки на обслуговування боргу за рахунок курсу валют і реструктуризацій, додала глава комітету.

"Плануємо розглянути цей проект в Комітет ВРУ з питань бюджету та в сесійній залі, прошу колег підтримати його в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям", – написала на завершення Підласа.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

Уряд наприкінці червня запропонував парламенту збільшити видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн. Відповідний законопроєкт №13493-3, підготовлений на базі урядового, Верховна Рада прийняла у першому читанні 16 липня.

Теги: #держбюджет #рада

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