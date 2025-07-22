Інтерфакс-Україна
Економіка
17:12 22.07.2025

Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

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Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

Верховна Рада України 244 голосами "за" ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12087-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Як повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, відповідна законодавча пропозиція була розроблена на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку е/е України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності.

"Цей законопроєкт - фундаментальна ланка євроінтеграційного процесу в енергетиці, що забезпечить прозорий, конкурентний і надійний ринок, гармонізований із європейськими нормами", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

У відомстві повідомили, що ухвалення документу найближчим часом у цілому дозволить забезпечити синхронізацію ринків електроенергії на початку 2027 року. Вказаний законопроєкт був однією з центральних тем обговорення під час скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС у сфері енергетики.

Документ передбачає, зокрема, інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку, спрощення умов торгівлі е/е з ЄС, ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів, посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.

Також проєкт закону передбачає додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання і запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для долучення споживачів до участі в інших сегментах ринку, зокрема ринку допоміжних послуг.

Окрім того, метою документу є посилення взаємодії національного енергетичного регулятора з європейськими регуляторними органами відповідно до європейських стандартів, а також єдність з ЄС у підходах до реагування та підготовки до кризових ситуацій у сфері безпеки електропостачання.

Теги: #міненерго #верховна_рада #енергетика

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