ЄБРР надав ПриватБанку та Укргазбанку гарантії для залучення EUR900 млн кредитів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть державним ПриватБанку та Укргазбанку (обидва – Київ) нефондовані кредитні лінії із загальним обсягом гарантій EUR274 млн, що дозволить українським банкам видати до EUR900 млн нових кредитів для підтримки бізнесу, енергетичних проєктів і домогосподарств в умовах воєнного стану.

"Ми пишаємося тим, що гарантії ЄБРР розблокують кредитування на таких рекордних рівнях, що дозволить ПриватБанку та Укргазбанку надавати вкрай необхідне фінансування українським компаніям та домогосподарствам які підтримають стійкість субпозичальників та збереження засобів до існування в країні під час війни, що триває", - сказав керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер.

ПриватБанк отримає від ЄБРР гарантію на EUR185 млн, що забезпечить можливість залучення до EUR600 млн нового фінансування — наразі це найбільший механізм розподілу портфельних ризиків в Україні.

Основна частина ресурсів EUR415 млн буде спрямована на підтримку мікро- малих і середніх підприємств (ММСП) у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG), яка відповідає на потреби в ліквідності та інвестиціях у ключових секторах.

Ще EUR95 млн передбачено в рамках Механізму підтримки енергетичної безпеки (ESSF) для посилення енергетичної стійкості, а EUR90 млн у межах лінії "EU4Business-ЄБРР" — на довгострокову модернізацію ММСП відповідно до стандартів ЄС.

Укргазбанк отримає гарантію на EUR89,2 млн, що дозволить забезпечити нове кредитування на суму до EUR300 млн. Із них EUR160 млн спрямують через Фонд енергоефективності — найбільший наразі субліміт Фонду в Україні, на реалізацію проєктів у сфері генерації, зберігання та ефективного використання енергії як для бізнесу, так і для муніципалітетів, держпідприємств, домогосподарств та ОСББ.

Ще EUR80 млн підуть на фінансування обігового капіталу та інвестицій для приватного сектору в межах RLG, а EUR60 млн — на модернізацію ММСП за стандартами ЄС у межах програми "EU4Business-ЄБРР".

Крім того, обидва банки забезпечать доступ до грантової підтримки для домогосподарств та ОСББ: до 10% вартості інвестицій у межах ESSF покриватиметься за рахунок Спеціального фонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації (CRSF), що фінансується США та Нідерландами. ПриватБанк надасть своїм клієнтам до EUR1,5 млн грантових стимулів, а Укргазбанк — до EUR1,6 млн.

Окремо, у межах кредитної лінії "EU4Business-ЄБРР", ММСП зможуть отримати компенсацію від 10% до 30% інвестиційних витрат за рахунок CRSF. Вищий рівень підтримки передбачений для суб’єктів, які найбільше постраждали від війни: підприємств і домогосподарств, які зазнали втрат, були змушені перемістити активи або сприяють реінтеграції ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. ПриватБанк надасть таким ММСП до EUR9 млн грантової підтримки, Укргазбанк — до EUR6 млн.

Джерело: https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2025/ebrd-guarantees-to-ukrainian-banks-to-unlock--900-million-of-new.html