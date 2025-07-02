Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

Вакантні посади у Раді Національного банку України (НБУ) планується заповнити до кінця липня 2025 року для посилення її ефективності, йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України.

"До кінця липня 2025 року планується заповнити вакантні посади у Раді НБУ для підтримання її належної операційної ефективності", - йдеться у документі на сайті Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зазначається, що Україна реалізує рекомендації за результатами Оцінки захисних заходів і вживає заходів для зміцнення фінансової автономії НБУ, зокрема, шляхом надання йому статусу забезпеченого кредитора під час процедури врегулювання банків, а також для вдосконалення функціонування Аудиторського комітету.

"Співпраця з працівниками МВФ триває — ми працюємо над розробкою та ухваленням змін до закону про НБУ з метою посилення колективної спроможності Ради Нацбанку", - зазначено в оновленій програмі.

Як повідомлялося, в оновленому після сьомого перегляду меморандумі програми розширеного фінансування EFF з МВФ українська сторона зазначила, що планує заповнити вакантні посади у Раді НБУ до кінця квітня 2025 року.

Парламентський комітет оголосив конкурс на вакантну посаду члена Ради НБУ у квітні, встановивши строк прийому документів до 22 травня 2025 року.

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у червні повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що претендентами на вакантне місце в Раді НБУ за квотою парламенту є ексголова Ради Богдан Данилишин, ексчлен Ради Віктор Козюк, ексчлен Рахункової палати Андрій Майснер та ректор Університету банківської справи Анжела Кузнецова.

У Раду Нацбанку окрім голови НБУ за посадою входять ще вісім членів: по чотири людини призначаються президентом і Верховною Радою на термін сім років. Наразі за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фурмана (у червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради – Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).