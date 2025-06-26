Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

Лише 42% потенційних покупців житла детально обізнані про програму доступної іпотеки "єОселя", водночас понад половину опитаних українців віддають перевагу іншим програмам кредитування та розтермінування від забудовників чи банків, свідчать результати опитування порталу "OLX Нерухомість".

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь майже 8,5 тис. українців, близько 62% респондентів планують покупку або розглядають можливість придбання житла у найближчі 5 років, зокрема 61% з них розмірковують над купівлею квартири.

Переважна більшість українців розглядають житло для купівлі як на первинному, так і на вторинному ринку (61%), при цьому четвертина опитаних шукають квартиру виключно на вторинному ринку, а 14% – лише на первинному.

OLX зазначає, що всього 9% респондентів точно планують придбати житло у кредит, а 59% не визначилися з тим, чи готові купити квартиру на таких умовах. Водночас 59% опитаних вказали на можливість отримати власне житло, не чекаючи накопичення повної суми, як на одну із основних переваг придбання у кредит. Ще 44% зазначили можливість скористатися програмами пільгового кредитування.

Втім, лише 42% респондентів мають детальні знання про державну програму "єОселя", свідчать результати опитування. Ще 39% чули про програму, але не знають її деталей, 15% – мало чули про програму, 4% - ніколи не чули про неї.

Водночас близько 55% потенційних покупців житла розглядають програми кредитування від забудовників та банків, тоді як 25% – планують скористатися "єОселею". Оптимальною річною ставкою 76% респондентів назвали 5% та менше, 18% готові платити 6-8% річних. Лише 1-3% опитаних вважають прийнятною ставки більше 9%.

Згідно з опитуванням, на купівлю житла 44% респондентів хотіли б витратити менше $30 тис., 35% – від $30 тис. до $60 тис., 17% – до $150 тис.

Половина респондентів (50%) зазначають, що частота атак РФ суттєво впливає на їхні плани щодо придбання нерухомості. Ще 31% відчувають частковий вплив, і лише 19% заявили, що це не впливає на їхні рішення.