ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати компанії Winner Leasing кредит на суму до EUR10 млн для підтримки бізнесу, повідомляється на сайті банку.

"Старший кредит на суму до 10 млн євро на користь Winner Leasing LLC, який буде використаний для підтримки незалежного приватного постачальника послуг лізингу в Україні. Кредит буде надано в рамках Програми стійкості та засобів до існування", - йдеться в повідомленні.

Наразі очікується остаточний розгляд проєкту, який рада директорів планує затвердити 8 липня.

"Проект допоможе WL підтримувати стійку базу фінансування під час кризи та забезпечити постійний доступ до фінансування приватних малих та середніх підприємств, які постраждали від війни, що триває в Україні", - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Крім того, наголошує ЄБРР, компанія також отримає користь від технічної підтримки ЄБРР щодо розширення можливостей для життя та навчання працюючих жінок (Gender SMART).

ТОВ "Віннер Лізинг", засноване 2016 року, надає послуги фінансового та оперативного лізингу. Є частиною Winner Group Ukraine, заснованої у 1992 році та існуючого клієнта ЄБРР з 2021 року.

Winner Group Ukraine, зокрема, офіційний імпортер в Україні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG и Porsche, ексклюзивний представник Bentley. Має більш ніж 50 дилерів в Україні.

ТОВ "Віннер Лізинг", за даними opendatabot, 2024 року збільшила дохід майже вдвічі порівняно з 20233 роком – до 272,9 млн грн за зниження чистого прибутку на 43% - до 62,3 млн грн.

Власниками ТОВ "Віннер Лізинг" є "Віннер оф Юкрейн, Інк." (99%) та "Віннер Груп Юкрейн, Інк." (США), а кінцевими бенефіціарами - Майкл Джон та Вадас Александра Гинянські.