Інтерфакс-Україна
Економіка
17:02 25.06.2025

ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

2 хв читати
ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати компанії Winner Leasing кредит на суму до EUR10 млн для підтримки бізнесу, повідомляється на сайті банку.

"Старший кредит на суму до 10 млн євро на користь Winner Leasing LLC, який буде використаний для підтримки незалежного приватного постачальника послуг лізингу в Україні. Кредит буде надано в рамках Програми стійкості та засобів до існування", - йдеться в повідомленні.

Наразі очікується остаточний розгляд проєкту, який рада директорів планує затвердити 8 липня.

"Проект допоможе WL підтримувати стійку базу фінансування під час кризи та забезпечити постійний доступ до фінансування приватних малих та середніх підприємств, які постраждали від війни, що триває в Україні", - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Крім того, наголошує ЄБРР, компанія також отримає користь від технічної підтримки ЄБРР щодо розширення можливостей для життя та навчання працюючих жінок (Gender SMART).

ТОВ "Віннер Лізинг", засноване 2016 року, надає послуги фінансового та оперативного лізингу. Є частиною Winner Group Ukraine, заснованої у 1992 році та існуючого клієнта ЄБРР з 2021 року.

Winner Group Ukraine, зокрема, офіційний імпортер в Україні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG и Porsche, ексклюзивний представник  Bentley. Має більш ніж 50 дилерів в Україні.

ТОВ "Віннер Лізинг", за даними opendatabot, 2024 року збільшила дохід майже вдвічі порівняно з 20233 роком – до 272,9 млн грн за зниження чистого прибутку на 43% - до 62,3 млн грн.

Власниками ТОВ "Віннер Лізинг" є "Віннер оф Юкрейн, Інк." (99%) та "Віннер Груп Юкрейн, Інк." (США), а кінцевими бенефіціарами - Майкл Джон та Вадас Александра Гинянські.

Теги: #єбрр #winner_leasing #кредити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 25.06.2025
Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

16:52 24.06.2025
Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

17:26 17.06.2025
ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

17:36 11.06.2025
Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

19:24 09.06.2025
ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

19:04 09.06.2025
НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

18:16 27.05.2025
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

14:14 21.05.2025
Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

16:05 15.05.2025
ЄБРР покриє ризики ПроКредит Банку за новими енергокредитами на EUR60 млн

ЄБРР покриє ризики ПроКредит Банку за новими енергокредитами на EUR60 млн

09:56 15.05.2025
Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн - Мінагрополітики

Pipeline Ощаду на 2025р складається з 70% УЗЕ – глава департаменту

"Київтеплоенерго" усунуло понад 1400 пошкоджень трубопроводів під час гідравлічних випробувань у 2025р

ПриватБанк зберіг пільгові умови для міжнародних переказів до кінця 2025р

Раді пропонується запровадити компенсацію промінвестицій через податки залежно від обсягу інвестпроєкту – Кисилевський

Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс допомоги клієнтам

Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва

Дешева російська сировина підриває зелений перехід металургії в ЄС і потрібна заборона імпорту ЗРС та напівфабрикатів –"Метінвест"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА