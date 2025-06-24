Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування ОПК, за рахунок неефективних програм.

"Однозначно, що обсяги фінансування програми повинні бути збільшеними, насамперед за рахунок уже накопичених неефективних програм Мініекономіки. "5-7-9%" – програма, яка показує реальні результати, і на яку є значний попит", - зазначив голова комітету Данило Гетманцев в повідомленні у Телеграм-каналі у вівторок.

Він підкреслив, що не менш важливо вдосконалити саму процедуру отримання кредитів, зокрема для підприємств оборонно-промислового комплексу.

"ОПК може бути одним із драйверів економіки, а доступне кредитування дасть важливий імпульс для подальшого розвитку галузі", - додав голова комітету.

Зазначається, що комітет очікує від Національного банку (НБУ) та Кабінету Міністрів конкретних кроків для активізації кредитування пріоритетних секторів економіки, підтримки малого та середнього бізнесу, покращення доступу до фінансування, підвищення якості кредитного портфеля та зниження кредитних ризиків.

Як повідомлялося, НБУ вважає, що поліпшити умови кредитування великого бізнесу та зокрема ОПК може консорціумне та спеціальне кредитування.

Українські банки, на чолі з Ощадбанком у четвертому кварталі 2024 року сформували консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК за Програмою підвищення обороноздатності держави та задоволення невідкладних потреб Збройних сил України.

"Ощад ініціював перший банківський консорціум для кредитування ОПК під час повномасштабної війни. За весь цей період нами укладено кредитні угоди для підтримки ОПК на суму вже понад 17,5 млрд грн",- прокоментував у травні цю новину заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.