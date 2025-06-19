Інтерфакс-Україна
Економіка
11:36 19.06.2025

Ціна вступу України до ЄС може зменшитись за рахунок знерухомлених російських активів – Пишний

2 хв читати
Ціна вступу України до ЄС може зменшитись за рахунок знерухомлених російських активів – Пишний

Знерухомлені російські активи можуть зменшити ціну на вступу України до Європейського Союзу, якщо вони будуть спрямовані на фінансування відбудови, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час ІХ Щорічної дослідницької конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" у Києві.

"Вступ України до Європейського Союзу не є безкоштовним. Проте, за оцінками Європейського політичного центру, інтеграція України коштуватиме лише 0,07-0,09% ВВП ЄС на рік. Ціна інтеграції може бути знижена, якщо спрямувати знерухомлені активи країни агресора на фінансування відбудови України", - сказав голова НБУ.

За його словами, це не лише економічна, а й морально виправдана юридична допомога.

"Коли бюджети країн ЄС обмежені, цей підхід дає змогу зменшити тиск на платників податків і водночас забезпечити відновлення на стійких засадах", - додав Пишний.

Голова Нацбанку зауважив, що дослідження МВФ показує: розширення ЄС у 2004–2007 роках сприяло зростанню ВВП на душу населення в нових членах на 30%, а в старих - на 10% завдяки ефекту спільного ринку. Польща, яку вважали ризикованою, стала драйвером зростання - її ВВП на особу вже перевищує 80% середнього по ЄС.

"Залучення України дасть змогу краще управляти цими ризиками й самому ЄС через обмін досвідом, цифрову та енергетичну інтеграцію, використання наявного в країні потенціалу", - сказав Пишний.

Він також наголосив, що військові активи України можна розглядати, як внесок у колективну обороноздатність ЄС.

"Потенційні витрати Європи можуть бути зменшені завдяки підтримці з боку українського оборонного ресурсу", - додав голова НБУ.

Теги: #пишний #активи_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 16.06.2025
Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

18:57 09.06.2025
НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

11:57 28.05.2025
Українські парламентарі звернулися до уряду Канади із закликом до повномасштабної конфіскації активів РФ

Українські парламентарі звернулися до уряду Канади із закликом до повномасштабної конфіскації активів РФ

15:17 14.05.2025
Міністерства мають активно працювати з партнерами щодо конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях - Шмигаль

Міністерства мають активно працювати з партнерами щодо конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях - Шмигаль

11:50 24.04.2025
Ощадбанк домігся арешту у Франції EUR87 млн російських активів

Ощадбанк домігся арешту у Франції EUR87 млн російських активів

18:25 09.04.2025
ЄС надасть Україні ще EUR2,1 млрд доходів від заморожених активів Росії

ЄС надасть Україні ще EUR2,1 млрд доходів від заморожених активів Росії

11:01 28.03.2025
Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

15:23 13.03.2025
Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань вилучення на користь України заморожених активів РФ

Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань вилучення на користь України заморожених активів РФ

10:12 13.03.2025
Національні збори Франції закликають конфіскувати заморожені активи РФ

Національні збори Франції закликають конфіскувати заморожені активи РФ

13:39 11.03.2025
Рада ЄС у середу розгляне питання подальшої долі знерухомлених росактивів

Рада ЄС у середу розгляне питання подальшої долі знерухомлених росактивів

ВАЖЛИВЕ

"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

ОСТАННЄ

Рада прийняла закон про публічно-приватне партнерство

Відстрочка штрафів за порушення норми про 5% біоетанолу в бензинах дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися

Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту

Правова колізія стосовно пайових внесків для будівництва спричиняє ріст цін на житло в Україні

НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих

Відтермінування штрафів за відсутність бензину з біоетанолом допоможе забезпечити попит на пальне в Україні – глава А-95

Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

Мінагрополітики розподілило квоти на цукор для експорту до ЄС

Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА