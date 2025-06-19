Ціна вступу України до ЄС може зменшитись за рахунок знерухомлених російських активів – Пишний

Знерухомлені російські активи можуть зменшити ціну на вступу України до Європейського Союзу, якщо вони будуть спрямовані на фінансування відбудови, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час ІХ Щорічної дослідницької конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" у Києві.

"Вступ України до Європейського Союзу не є безкоштовним. Проте, за оцінками Європейського політичного центру, інтеграція України коштуватиме лише 0,07-0,09% ВВП ЄС на рік. Ціна інтеграції може бути знижена, якщо спрямувати знерухомлені активи країни агресора на фінансування відбудови України", - сказав голова НБУ.

За його словами, це не лише економічна, а й морально виправдана юридична допомога.

"Коли бюджети країн ЄС обмежені, цей підхід дає змогу зменшити тиск на платників податків і водночас забезпечити відновлення на стійких засадах", - додав Пишний.

Голова Нацбанку зауважив, що дослідження МВФ показує: розширення ЄС у 2004–2007 роках сприяло зростанню ВВП на душу населення в нових членах на 30%, а в старих - на 10% завдяки ефекту спільного ринку. Польща, яку вважали ризикованою, стала драйвером зростання - її ВВП на особу вже перевищує 80% середнього по ЄС.

"Залучення України дасть змогу краще управляти цими ризиками й самому ЄС через обмін досвідом, цифрову та енергетичну інтеграцію, використання наявного в країні потенціалу", - сказав Пишний.

Він також наголосив, що військові активи України можна розглядати, як внесок у колективну обороноздатність ЄС.

"Потенційні витрати Європи можуть бути зменшені завдяки підтримці з боку українського оборонного ресурсу", - додав голова НБУ.