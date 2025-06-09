Інтерфакс-Україна
Економіка
15:32 09.06.2025

ПриватБанк оцінює свою частку на ринку автокредитування у 44%

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ПриватБанк оцінює свою частку на ринку автокредитування у 44%

Державний ПриватБанк (Київ) з початку 2025 року профінансував купівлю нових автомобілів на 2 млрд грн, а частка банку на ринку автокредитування нових авто сягнула 44%, йдеться у пресрелізі фінустанови у понеділок.

"Наразі кожна п`ята автівка з придбаних в Україні вже профінансована за рахунок кредиту, а частка ПриватБанку на ринку автокредитування нових авто з початку 2025 року склала 44%", - прокоментував результати член правління банку з питань роздрібного ринку Дмитро Мусієнко.

Зазначається, що найбільше кредитів на купівлю автомобілів у ПриватБанку беруть в Києві - 45% від загальної кількості, тоді як у Дніпрі - 9%, Львові - 6%, в Одесі й Харкові - по 5%.

За статистикою банку, частіше автівки в кредит оформлюють чоловіки – їхня частка становить 58% портфеля автокредитів. Найактивнішою віковою групою є українці віком 36–45 років – вони становлять 43% клієнтів. Частка клієнтів від 46 років і старше – 34%, молоді 21–35 років – 23%.

У більшості випадків автокредити оформлюються на строк 5 років – така тенденція зберігається й у 2025 році.

"Трендом 2025 року залишаться збільшення попиту на електричні автівки та гібриди, частка яких серед придбаних авто в кредит у порівнянні з 2024 зросла до 16% та 18% відповідно", - додали в ПриватБанку.

Зазначається, що серед найпопулярніших брендів в Україні в кредит найчастіше купують автомобілі Toyota, Hyundai, Skoda, Peugeot та Mazda – саме на ці моделі діють спеціальні умови фінансування.

В середині грудня минулого року ПриватБанк повідомив, що в 2024 році він видав понад 3 тис. автокредитів фізособам на суму понад 2,5 млрд грн.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк займав перше місце за загальними активами 945,4 млрд грн, або 25,2% серед 61-го банку.

Теги: #приватбанк #автокредитування

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