ОТП БАНК адаптував програми автокредитування під потреби клієнтів: будь-яку машину з пробігом можна купити за день

АТ «ОТП БАНК» дослідив запити клієнтів та оновив свої програми автокредитування, щоб максимально ефективно закривати їхні потреби, надаючи свободу у виборі машини, прозорі умови та швидке фінансування. Про це начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий розповів у новому випуску подкасту «Хроніки економіки».

«Ми уважно стежимо за ринком і запитами клієнтів та постійно адаптовуємо свої програми. ОТП БАНК пропонує цільові кредити на авто з пробігом на вигідних умовах: без застави, без обов’язкового КАСКО та без прихованих платежів. Покупець може обрати транспортний засіб будь-якої марки та року випуску у будь-якого продавця, а ми забезпечимо фінансування», - сказав В.Скоробогатий.

Для ОТП БАНК дуже важливий системний підхід до автокредитування, тому фінустанова допомагає клієнтові не тільки підібрати оптимальний графік платежів за кредитом, а й за потреби готова знайти та запропонувати йому найкращі варіанти авто. Для цього банк має широку мережу партнерів-автомайданчиків.

Як зазначив Віталій Скоробогатий, умови кредитування ОТП БАНК максимально пристосовані до динамічного ринку автомобілів з пробігом. Банк швидко реагує на запити клієнтів:

визначити персональну суму кредиту авто з пробігом за одну хвилину допоможе зручний бот ;

самостійно скористатися онлайн калькулятором для приблизного розрахунку умов кредиту можна на сайті фінустанови;

для приблизного розрахунку умов кредиту можна на сайті фінустанови; фахівці банку детально проконсультують по всіх питаннях, пов’язаних із фінансовою підтримкою, та підберуть оптимальний термін і розмір щомісячних платежів;

по всіх питаннях, пов’язаних із фінансовою підтримкою, та підберуть оптимальний термін і розмір щомісячних платежів; отримати остаточне рішення та перерахунок коштів на автомобіль можна упродовж одного дня.

«Купівля машини з пробігом за фінансової підтримки ОТП БАНК – це не лише зручно, а й вигідно. Наш клієнт отримує можливість стати власником авто вже зараз, не обтяжуючи свій бюджет. Власні кошти можна інвестувати в інші справи, а за транспортний засіб без зайвого стресу cплачувати частинами», - додав В.Скоробогатий.

Клієнт банку може самостійно обрати машину серед наявних на українському ринку у будь-якого продавця, підібрати машину на кредитному маркетплейсі авто з пробігом Ponova by OTP Bank або на майданчиках партнерів ОТП БАНК та звернутися за фінансуванням. Також є можливість придбати автомобіль у кредит під замовлення з США, Європи та інших країн, зекономивши таким способом до 20% від вартості машини у порівнянні з такою самою, яка вже є в країні.

Нагадаємо, ОТП БАНК пропонує від 10 000 до 1 000 000 грн кредиту на авто з пробігом, в тому числі на електромобілі. Початковий внесок складає 10% від вартості транспортного засобу, реальна річна процента ставка – до 42,66%. Є фіксована процентна ставка на весь строк фінансування. Термін кредитування - до 7 років.

Стати власником нової машини з автосалону також можливо. Банк готовий профінансувати до 2 мільйонів гривень.

Мотосезон вже в активній фазі, тому ОТП БАНК підготував вигідні умови для тих, хто цікавиться покупкою у кредит мотоцикла