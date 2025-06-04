Інтерфакс-Україна
Економіка
15:13 04.06.2025

Претендентами у Раду НБУ по квоті парламенту є Данилишин, Козюк, Майснер та Кузнецова

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Претендентами у Раду НБУ по квоті парламенту є Данилишин, Козюк, Майснер та Кузнецова

Претендентами на вакантне місце в Раді Національного банку України (НБУ) за квотою парламенту є ексголова Ради Богдан Данилишин, ексчлен Ради Віктор Козюк, ексчлен Рахункової палати Андрій Майснер та ректор Університету банківської справи Анжела Кузнецова.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у середу, саме серед цих чотирьох кандидатів буде обраний переможець.

"Будемо заслуховувати, проводити відбір, як ми це робимо – відкрито і прозоро", - наголошував раніше голова комітету.

Як повідомлялося, в оновленому після сьомого перегляду меморандумі програми розширеного фінансування EFF з МВФ українська сторона зазначила, що планує заповнити вакантні посади у Раді НБУ до кінця квітня 2025 року.

Парламентський комітет оголосив конкурс на вакантну посаду члена Ради НБУ у квітні, встановивши строк прийому документів до 22 травня 2025 року.

В Раду Нацбанку окрім голови НБУ за посадою входять ще вісім членів: по чотири людини призначаються президентом і Верховною Радою на термін сім років. Наразі за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фурмана (у червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради – Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).

Теги: #рада_нбу #гетманцев

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