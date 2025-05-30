Інтерфакс-Україна
Економіка
19:01 30.05.2025

Бізнес має активно входити в освітнє середовище, передавати технології і формувати готового до роботи фахівця - думка

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В умовах дефіциту кваліфікованих кадрів технічна освіта стає головним чинником для відновлення, модернізації та забезпечення конкурентоспроможності України на світовому ринку, заявив керівник департаменту управління якістю освіти та акредитації університету "Метінвест Політехніка" Костянтин Мойсеєнко на конференції "Освіта нової України" в Києві.

"Технічна освіта - основа майбутньої конкурентоспроможності країни", - підкреслив Мойсеєнко на конференції, у фокусі якої були питання безпеки та оновлення освітньої інфраструктури в Україні, сучасного викладання й конкурентоспроможності української освіти у світі. Учасники обговорювали, зокрема, синхронізацію дій держави й бізнесу, розвиток профтехосвіти та повоєнне відновлення країни.

Захід зібрав понад 500 учасників із представників уряду, бізнесу, освітянської спільноти, молоді та лідерів думок. Його організаторами виступили Міністерство освіти і науки України під егідою Офісу Президента. Партнером конференції виступила група "Метінвест".

Серед учасників дискусії - віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, заступниця голови Офісу президента України Олена Ковальська, перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, голова Запорізької ОДА Іван Федоров та голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Ростислав Дюк.

За словами представника "Метінвест Політехніки", в умовах кадрового голоду бізнес усвідомлює, що технічна та STEAM-освіта - основа майбутньої конкурентоспроможності України. А співпраця бізнесу та держави у цій сфері може охоплювати кілька напрямів.

"По-перше, бізнес має активно входити в освітнє середовище - від шкіл до університетів - і допомагати передавати технології та знання, формуючи фахівця, готового до роботи з першого дня", - зазначив Мойсеєнко.

По-друге, на його думку, компанії фінансують прикладну науку, ставлять перед вишами реальні виробничі завдання, залучаючи студентів до їх розв’язання. По-третє, сучасний формат освіти передбачає створення навчального простору на самому виробництві: лабораторій, стендів з обладнанням, тренінгів і майстер-класів від практиків.

"Маємо позитивний досвід співпраці з державними вишами. Студенти "Метінвест Політехніки", Дніпровської політехніки та Інституту геотехнічної механіки разом навчалися на підприємстві у форматі лабораторних сесій і майстер-класів", - додав експерт.

За його словами, "Метінвест" та університет створюють умови, які стимулюють випускників обирати роботу на підприємствах компанії. Зокрема, "Метінвест" повністю або частково покриває вартість навчання студентів та надає додаткові стипендії до освітнього гранту (…) Для тих, хто вирішує реальні завдання бізнесу, передбачена стипендія генерального директора. Крім того, компанія компенсує витрати на житло для випускників, які починають кар’єру на підприємствах "Метінвесту" в іншому місті.

"Філософія університету - скоротити шлях від отримання диплома до першого робочого місця", - підсумував Мойсеєнко.

Теги: #бізнес #технічна_освіта

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