Підвищення ціни газу одночасно із скороченням пропозиції може підштовхнути приватний сектор до імпорту – АГКУ

Підвищення ціни газу на внутрішньому ринку для промислових споживачів одночасно з падінням його видобутку та скороченням пропозиції газу державними компаніями у комерційному сегменті може спонукати приватний сектор до імпортних закупівель, заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко.

"Поки що комерційної складової імпортувати з-за кордону немає, але якщо така тенденція продовжуватиметься, то є вірогідність, що комерційний сектор почне імпортувати для власних потреб", - сказав він на Energy Security Talks від DiXi Group "Summer Outlooks: Якою буде ситуація в енергосистемі України влітку?".

Експерт зазначив, що внаслідок інтенсивних ракетно-дронових атак РФ по об'єктах газодобувної інфраструктури в лютому-березні цього року в Україні знизився видобуток газу як державними, так і комерційними компаніями. Окрім того, уряд до початку опалювального сезону поклав на ПАТ "Укрнафта" ПСО (положення про покладання спеціальних обов'язків – ІФ-У), за яким товариство реалізує власний газ НАК "Нафтогаз України" для потреб населення та інших пільгових категорій споживачів.

"Відповідно, зменшився обсяг газу, наявний для комерційних споживачів", - наголосив Петренко.

Водночас, за його словами, в Україні в умовах зниження пропозиції у комерційному сегменті прогнозується зростання попиту на газ за рахунок когенераційних установок розподіленої генерації, тимчасом як промислові споживачі намагаються запастися резервами газу на зиму в умовах високих ризиків продовження російських обстрілів.

"Тому ми бачимо таку ситуацію, коли де-факто в Україні наразі підвищилася ціна газу для комерційних споживачів (…) Зараз ми плюс-мінус прийшли вже до цін TTF (віртуальна торгова точка природного газу у Нідерландах – ІФ-У). Яка ситуація буде в подальшому – подивимося", - зазначив представник АГКУ.

Як повідомлялося з посиланням на АГКУ, за результатами 2024 року обсяг видобутку природного газу в Україні склав 19,1 млрд куб. м, що на 400 млн куб. м перевищило показник 2023 року (18,7 млрд куб. м) і на 600 млн куб. м - 2022-го (18,5 млрд куб. м).

Своєю чергою заступник міністра енергетики Микола Колісник у кінці березня заявив, що загальний рівень споживання природного газу в Україні в 2025 році прогнозується на рівні 21,8-22 млрд куб. м.

За даними DiXi Group, обсяг споживання газу в 2024 році в Україні сягнув майже 22 млрд куб. м, збільшившись порівняно з 2023 роком на 2,5%. При цьому стабілізація попиту спостерігалася й у другому-третьому кварталах, а в четвертому кварталі минулого року було зафіксовано зростання на 2,3%, зокрема через збільшення споживання газу електрогенерацією.

У 2025 році DiXi Group прогнозує споживання газу на рівні 21 млрд куб. м.

Минулого тижня спотові ціни на природний газ (TTF) коливалися в діапазоні EUR35 - 37/МВт*год. Натомість на Українській енергетичній біржі (УЕБ) було зафіксовано угоди по 17,7 тис. грн без ПДВ за 1 тис. куб. м.