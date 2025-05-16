Інтерфакс-Україна
Економіка
16:45 16.05.2025

Міненерго закликало групу з енергетики G7+ продовжити сприяння у наповненні Фонду підтримки енергетики України

1 хв читати
Міненерго закликало групу з енергетики G7+ продовжити сприяння у наповненні Фонду підтримки енергетики України

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак на черговому засіданні Координаційної групи з енергетики у форматі G7+ наголосив перед партнерами на важливості подальшого наповнення Фонду підтримки енергетики України, повідомило Міненерго у п'ятницю.

"Атаки РФ на українську енергетику не припиняються, внаслідок чого збільшуються пошкодження об’єктів як у прифронтових, так і тилових регіонах. Тому питання захисту, ремонту енергетичних об’єктів, розвитку розподіленої генерації, ВДЕ залишаються надзвичайно важливими", - зазначив він.

У засіданні, яке відбулося під головуванням Канади в G7, взяли участь представники Європейської Комісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Польщі, Нідерландів, Естонії та інших країн і партнерів, а також міжнародних фінансових установ.

Як зазначили в Міненерго, учасники зустрічі, зокрема, обговорили питання реформ в енергетичному секторі, інтеграції українських енергетичних ринків до ринків ЄС та подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на РФ у частині відмови ЄС від російських енергоресурсів.

"Партнери (…) запевнили, що потреби українського енергосектору і надалі залишатимуться в пріоритеті для урядів країн групи G7+", - доповнили у відомстві.

Наразі у Фонд підтримки енергетики України залучено майже EUR1,2 млрд підтверджених внесків від 33 донорів з 22 країн світу. Фонд створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон.

Теги: #міненерго #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 15.05.2025
Міністри енергетики України і Франції обговорили у Варшаві питання подальшої співпраці

Міністри енергетики України і Франції обговорили у Варшаві питання подальшої співпраці

12:47 14.05.2025
Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

13:31 06.05.2025
Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

12:03 06.05.2025
"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

11:58 06.05.2025
Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

11:13 06.05.2025
Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

06:31 01.05.2025
Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

14:15 29.04.2025
Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

12:53 29.04.2025
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

10:10 29.04.2025
МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Опонент Полтавського ГЗК у спорі у ВС на 4,7 млрд грн подав заявку на банкрутство підприємства – Ferrexpo

Перемовини про придбання "Кернелом" агрохолдингу ІМК призупинено

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

ОСТАННЄ

У Мінекономіки вважають необхідним відновлення роботи газовидобувних компаній Smart Holding

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Українська Coal Energy домовляється з Siltech про видобуток вугілля у Польщі

Борги перед шахтарями за пів року зменшився на 28%

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

Україна перебуває в перемовинах з ЄК щодо перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС після 5 червня

Видавництво Vivat після удару РФ по друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 р. відновилося на третину

Гетманцев пояснив принцип дії оновлених умов торгівлі агротоварами з ЄС після завершення "економічного безвізу"

Аграрії в сезоні-2025 засіяли 87% ярих зернових та зернобобових від плану

"Автомагістраль-Південь" починає реалізацію інфраструктурного проєкту в Румунії з бюджетом EUR460 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА