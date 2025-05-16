Міненерго закликало групу з енергетики G7+ продовжити сприяння у наповненні Фонду підтримки енергетики України

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак на черговому засіданні Координаційної групи з енергетики у форматі G7+ наголосив перед партнерами на важливості подальшого наповнення Фонду підтримки енергетики України, повідомило Міненерго у п'ятницю.

"Атаки РФ на українську енергетику не припиняються, внаслідок чого збільшуються пошкодження об’єктів як у прифронтових, так і тилових регіонах. Тому питання захисту, ремонту енергетичних об’єктів, розвитку розподіленої генерації, ВДЕ залишаються надзвичайно важливими", - зазначив він.

У засіданні, яке відбулося під головуванням Канади в G7, взяли участь представники Європейської Комісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Польщі, Нідерландів, Естонії та інших країн і партнерів, а також міжнародних фінансових установ.

Як зазначили в Міненерго, учасники зустрічі, зокрема, обговорили питання реформ в енергетичному секторі, інтеграції українських енергетичних ринків до ринків ЄС та подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на РФ у частині відмови ЄС від російських енергоресурсів.

"Партнери (…) запевнили, що потреби українського енергосектору і надалі залишатимуться в пріоритеті для урядів країн групи G7+", - доповнили у відомстві.

Наразі у Фонд підтримки енергетики України залучено майже EUR1,2 млрд підтверджених внесків від 33 донорів з 22 країн світу. Фонд створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон.