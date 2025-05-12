Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Українська промислова компанія "Інтерпайп" продовжує активно розвивати відносини з європейськими партнерами трубного сегменту.

Згідно з повідомленням компанії, задля зміцнення стосунків 8-9 травня "Інтерпайп" зібрав у італійському місті Бардоліно представників 26 компаній-клієнтів з Німеччини, Австрії, Польщі, Нідерландів, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Туреччини. Загалом майже 50 гостей завітали на конференцію "Інтерпайп" в Італії.

При цьому відзначається, що Європа залишається важливим та перспективним для розвитку регіоном для "Інтерпайпу". Компанія поступово збільшує частку поставок в сегментах труб для машинобудування, будівельних проектів та проектів із зеленої енергетики. Зокрема, серед нещодавніх проектів, у яких "Інтерпайп" брав участь, було будівництво нового терміналу аеропорту "Тенерифе", швартувальні платформи для офшорної ВЕС у Північному морі та гідроциліндри для виробництва важкої кар’єрної техніки.

Директор з продажів труб "Інтерпайпу" на ринку Європи Іван Мазанка констатував, що головна мета проведення заходів для клієнтів - запевнити їх у стабільності нашого виробництва, а також ознайомити місцевих споживачів з оновленим продуктовим портфелем групи.

"За останні три роки ми опанували виробництво понад 200 типорозмірів нішевих труб саме для європейського ринку. І ми не збираємось на цьому зупинятися - поточна інвестиційна програма у виробничі потужності дасть нам можливість виробництва високотехнологічної продукції. Окремою темою стала "зелена повістка", - сказав Мазанка.

Компанія представила клієнтам результати шляху декарбонізації "Інтерпайп", завдяки якому вона вже досягла мети Green Deal на 2030 рік.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.