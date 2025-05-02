ІМК у 2024р отримав чистий прибуток $54,5 млн

Агрохолдинг ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році, йдеться у річному звіті компанії на Варшавській фондовій біржі.

Згідно із ним, виручка компанії зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в 4 рази, до $109,10 млн, а нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.

"Зростання … EBITDA у 2024 році, як і збільшення чистого прибутку, пов'язане зі збільшенням обсягів продажів та цін на зернові та олійні культури протягом періоду", – зазначається у документі.

ІМК уточнила, що найбільш значну частину доходу компанії приносить продаж кукурудзи – $107,85 млн, що на 8% більше за 2023 рік.

В той же час 2024 року агрохолдинг збільшив виручку від продажу соняшнику в 2,7 рази – до $46,45 млн, пшениці – в 2,5 рази, до $56,01 млн, або в п'ять разів.

Частка експорту у виручці зросла минулого року до 75% з 64% роком раніше.

Згідно зі звітом, чистий грошовий потік від операційної діяльності компанії збільшився 2024 року до $91,6 млн з $17,1 млн в попередньому році в основному завдяки збільшенню обсягів продажів.

Чистий відтік грошових коштів від інвестиційної діяльності зріс до $22,5 млн з $16,6 млн у 2023 році, що відповідає програмі капітальних інвестицій групи, сказано у документі.

Наголошується також, що борг у минулому році впав з $45,7 млн до $23,3 млн.

Агрохолдинг "ІМК" - інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання - 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

У 2023 році ІМК отримав чистий збиток $21,03 млн проти $1,12 млн роком раніше, а його EBITDA скоротилася в 11,3 раза - до $3,22 млн. Виручка зросла на 22,3% - до $139,45 млн, водночас частка експорту скоротилася до 68% із 73% роком раніше.

За 9 місяців 2024 року агрохолдинг отримав чистий прибуток $47,17 млн проти $2,25 млн чистого збитку за 9 місяців 2023 року. Його виручка зросла на 43% – до $140,79 млн, а EBITDA – у 5,1 разів, до $71,10 млн.