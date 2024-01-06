"Інтерпайп НТЗ" за 9 міс.-2023 отримав майже 1,2 млрд грн прибутку проти значного збитку роком раніше

ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ("Інтерпайп НТЗ", Дніпро) у січні-вересні 2023 року отримало консолідований чистий прибуток у розмірі 1 млрд 183,320 млн грн, тоді як завершило аналогічний період минулого року з чистим збитком 1 млрд 933,986 млн грн.

Згідно з проміжним звітом про консолідовані фінансові результати за підсумками січня-вересня-2023, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна", компанія наростила чистий дохід за цей період на 65,4% - до 8 млрд 685,827 млн грн.

Нерозподілений консолідований прибуток до кінця вересня-2023 становив 4 млрд 257,767 млн грн.

Як повідомлялося, "Інтерпайп НТЗ" у 2022 р. наростив збиток у 2,5 раза порівняно з попереднім роком - до 1 млрд 233,944 млн грн із 486,412 млн грн.

"Інтерпайп НТЗ" виробляє прямошовні зварні труби діаметром від 152 до 530 мм. Його виробничі потужності перевищують 850 тис. тонн.

За даними НДУ на третій квартал 2023 року, у власності ТОВ "Інтерпайп Україна" перебуває 12,0902% його акцій, KLW Limited (Кіпр) - 60,8197% і Interpipe Limited (Кіпр) - 21,8405%.

Статутний капітал ПАТ "Інтерпайп НТЗ" становить 100 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.

"Інтерпайп" - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія, що входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.