Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 24.04.2025

Україна та власники ВВП-варантів безрезультатно обмінялися варіантами їх реструктуризації

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Уряд України в період з 15 квітня 2025 року по 23 квітня 2025 року провели зустріч з окремими членами спеціального комітету власників ВВП-варантів і обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації зобов’язань за ними, але кожна сторона відмовилася прийняти пропозицію іншої.

"Україна має намір продовжувати взаємодію з власниками варантів та розглянути всі доступні варіанти реструктуризації варрантів", – йдеться у біржовому повідомленні України у четвер.

В ньому нагадується, що ці варіанти мають відповідати меті відновлення боргової стійкості відповідно до Програми розширеного фінансування МВФ; зобов'язанням України, взятим у рамках реструктуризації єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо забезпечення належного розподілу тягаря за всіма комерційними вимогами в межах периметру реструктуризації та урядового мораторія, затвердженого 27 серпня 2024 року, на виплати за варантами, починаючи з 31 травня 2025 року і після цієї дати, аж до завершення реструктуризації варантів.

Зазначається, що в спецкомітет від України увійшли її юридичні та фінансові радники - White & Case LLP та Rothschild & Co, відповідно, а від власників - юридичний радник Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та фінансовий радник - PJT Partners (UK) Ltd.

Перед зустріччю Україна надала власникам свої пропозиції, які ті відхили та направили Україні зустрічну пропозицію. Україна своєю чергою зазначила, що не може прийняти цю пропозицію, і відмовилася робити будь-які подальші у вищезгаданий період часу.

Теги: #варанти #ввп

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