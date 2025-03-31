Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023-му після спаду на 28,8% у 2022 році, повідомила Державна служба статистики в понеділок.

Згідно із її даними, у четвертому кварталі торік було зафіксовано зниження ВВП на 0,1% після зростання на 2,2% у третьому кварталі, 4,0% – у другому та 6,8% – у першому.

За розрахунками Держстату, номінальний ВВП України за минулий рік становив 7 трлн 658,7 млрд грн, зміна дефлятора – 12,3%, зокрема у четвертому кварталі номінальний ВВП становив 2 трлн 194,4 млрд грн, зміна дефлятора – 12,8%.

Як повідомлялося, Мінекономіки раніше оцінило зростання ВВП України у 2024 році у 3,6%, Нацбанк – у 3,4%.

На цей рік МВФ прогнозує зростання економіки ближче до нижнього діапазону 2-3%, НБУ – 3,6%, тоді як в бюджет закладено 2,9%.