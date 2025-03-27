Фокус державної іпотеки має бути на людях із невисоким рівнем доходів – Мецгер

Доступ до державної пільгової іпотеки повинні мати сім’ї з низьким та середнім рівнями доходів, тоді як для більш заможних українців має працювати банківське кредитування житла, вважає голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

"Наш середній чек (розмір кредиту – ІФ-У) – 1,8 млн грн. Ми сподіваємося тримати його на цьому рівні, щоб він не зростав. Бо кожні 1,8 млн грн – це ще одна сім’я, яка отримала квартиру. Мета – не кредитувати квартири вартістю 5-10 млн грн. Ми будемо над цим працювати, можу це декларувати – не кредитувати об’єкти з високою вартістю і великою квадратурою", – розповів голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер на Першому форумі доступної іпотеки у Києві у четвер.

За його словами, портрет клієнта програми "єОселя" – сім’я з двох-трьох людей із середнім доходом близько $1 тис. на місяць, які здатні сплачувати щомісячний іпотечний платіж у $400. При цьому їхнє житло в іпотеку – це квартира середньою площею 57 кв. м з першим внеском у 26%. Саме на такий профайл клієнта орієнтується державна програма, зазначив Мецгер.

Він наголосив, що "Укрфінжитло", Національний банк України і група Світового банку розглядають підходи до іпотечного кредитування у залежності від доходів клієнтів, коли сім’ї з високим щомісячним доходом мають доступ до банківської іпотеки, а фокус державної програми залишиться на українцях з низькими і середніми доходами.

"Ми будемо точно думати, як зменшити доступ заможних людей до купівлі житла за програмою. Тобто, якщо ти можеш купити квартиру – купуй самостійно в комерційну, банківську іпотеку. Наша ж мета – іпотека з визначеними параметрами квадратних метрів і вартості на людину, бо у державі коштів на все немає", – пояснив експерт.