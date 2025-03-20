Інтерфакс-Україна

Економіка

15:53 20.03.2025

Нацбанк очікує запуск усіма системними банками миттєвих переказів у I півріччі-2025

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Нацбанк очікує запуск усіма системними банками миттєвих переказів у I півріччі-2025

Миттєвими переказами Системи електронних платежів (СЕП) 4.1 Національного банку України (НБУ) вже користуються 19 банків із 61 на ринку, з яких 8 є системно важливими, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національному банку.

"Частина банків вже зі свого боку реалізувала такий функціонал, і зараз 75% всіх миттєвих платежів обробляються до 2 секунд, а до 3 секунд — 88%", – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан в подкасті "Що з економікою?"

За його словами, якщо в грудні 2024 року пройшло 11,5 тисяч миттєвих платежів, то вже за два перші місяці 2025 року – 55,2 тис платежів на суму 543 млн грн.

Шабан додав, що динаміка з підключення банків влаштовує регулятора, і він сподівається, що в першому півріччі 2025 року всі системно важливі банки реалізують цю можливість.

Заступник голови НБУ зазначив, що нове оновлення СЕП орієнтувалось саме на миттєві перекази й була поставлена умова, що платіж, який відправляє користувач одного банку в інший за реквізитами IBAN, має проходити до 10 секунд.

Представник НБУ уточнив, що за добу в СЕП в середньому проходить 1,3 млн платежів на суму близько 658 млрд грн, хоча вона здатна виконувати в 10 разів більше платежів.

Шабан також навів дані щодо структури платежів за минулий рік: за кількістю найбільшу частку становлять операції до 1 тис. грн – 40%, платежі від 1 тис. до 100 тис. грн охоплюють 55%, а транзакції понад 100 тис. грн складають 5%.

Однак, за його словами, за сумою ситуація інша: платежі до 1 тис. грн дають лише 1% від загальної суми, операції від 1 тис. до 100 тис. грн – 1,4%, тоді як транзакції понад 100 тис. грн формують 98,5% загальної суми платежів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Нацбанку, станом на 19 березня 2025 року учасниками миттєвого переказу СЕП є 20 безпосередніх учасників системи, серед яких Національний банк та 19 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укрсиббанк, Райффазен Банк, Сенс Банк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк, А-Банк (всі 8 системні), Кліринговий Дім, Скай Банк, Альтбанк, Ідея Банк, ЄПБ, Кредитвест Банк, Піреус Банк, Агропросперіс Банк, Акордбанк, Комінбанк, Банк Авангард.

Як повідомлялось, нова версія системи електронних платежів Національного банку України - СЕП-4.1 – з функціональністю миттєвих кредитових переказів почала роботу з 1 грудня 2024 року.

Теги: #нбу

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