Інтерфакс-Україна

Економіка

16:52 18.03.2025

НДУ значно знизив вартість послуг на облік часток ТОВ і ТДВ після скарг підприємців - Магомедов

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НДУ значно знизив вартість послуг на облік часток ТОВ і ТДВ після скарг підприємців - Магомедов

Національний депозитарій України значно знизив вартість послуг в системі обліку часток товариств із обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ, ТДВ) після скарг бізнесу, зазначив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

"Я чув, що дехто скаржився. Але, наскільки мені відомо, наразі НДУ значно знизив вартість цієї послуги. На мою думку, цю послугу варто краще рекламувати. Але я точно знаю, що у НДУ був сплеск попиту через недавню кібератаку ворога на ЄДР", - сказав голова регулятора в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Магомедова, ті, хто встиг перейти до НДУ, не відчули наслідків атаки на реєстри Мін’юсту наприкінці 2024 року.

Він вважає, що ще однією перевагою системи є можливість оформити частку, що зберігається, як предмет застави для надання кредиту, бо у НДУ є обмеження у вигляді блокування.

Крім того, завдяки обліку часток ТОВ/НДУ в НДУ є можливість DVP (поставка проти оплати), тобто під час продажу бізнесу, консолідованого на ТОВ, нівелюється ризик контрагента, а сам “момент” взаємного переказу грошей та відчуження часток контролює НДУ.

Згідно з інформацією на сайті НДУ, станом на кінець 2024 року кількість товариств в системі часток ТОВ та ТДВ досягла 29 (7 уповноважений депозитарних установ), які відкрили 62 рахунки учасників, а загальний обсяг часток становив 1,9 млрд грн. Всього в системі було проведено 65 операцій з частками (в т.ч. рахунок ескроу).

Як повідомлялося, 19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Пізніше віцепрем'єрка Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово призупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

Теги: #нкцпфр

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