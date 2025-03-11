Сметанін: Українська оборонка потребує скасування дублюючих штрафних санкцій

Українська оборонка потребує скасування дублюючих штрафних санкцій, це необхідно для того, щоб українські оборонні підприємства продовжували працювати і збільшувати обсяги виробленої зброї, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

“На сьогодні 40% зброї в руках українських військових вироблено в Україні. Наші зброярі, з початку повномасштабного вторгнення, наростили спроможності українського ОПК в 35 разів: з $1 млрд у 2022 до $35 станом на зараз. І все це — в умовах постійних обстрілів виробничої та критичної інфраструктури, світового дефіциту критичних компонентів та, відповідно, затримок у їх постачанні”, - написав він у Telegram-каналі.

Міністр наголосив, що законодавство адаптується до умов воєнного часу, і поряд зі створенням нових можливостей, таких як дешеві кредити, доступ до випробувальної бази й військових технологій, треба усувати негативні фактори, що стримують розвиток ОПК.

“Це, зокрема, дублюючі штрафні санкції, які часто перевищують можливу рентабельність за підписаними договорами. В більшості випадків збільшення строків постачання продукції не залежать від самих підприємств, а викликані затримками постачання критичних комплектуючих з-за кордону або пошкодженнями від ворожих обстрілів. Ми маємо прибрати дублюючі штрафи та забезпечити нарахування штрафних санкцій як стимулюючий фактор пришвидшення постачання військових товарів. При цьому, безумовно, відповідальність за прострочені договори залишається”, - заявив він.

Сметанін додав, що зміни мають стосуватись тільки нових контрактів — тобто тих, які будуть укладені після набуття чинності змін. При цьому, за його словами, не мають скасовувати вже наявні штрафні санкції та відшкодування збитків державним замовникам.

“Зміни мають поширюватись виключно на виробників українського ОПК. Вже більше трьох років ЗСУ успішно продовжують героїчну боротьбу з армією окупанта. Усі ці роки, боротьба триває і в збройних цехах. І важливо цю боротьбу підтримувати і продовжувати. Кошти від прибутку йдуть на покращення виробництва, вдосконалення виробів, розширення й масштабування. Саме це і дозволяє виробникам виготовляти більше озброєння та військової техніки для українського війська”, - підкреслив Сметанін.