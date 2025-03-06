Економіка

14:14 06.03.2025

ДПС пропонує Мінфіну оновити довідник кодів ризиковості платників податків

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ДПС пропонує Мінфіну оновити довідник кодів ризиковості платників податків
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Державна податкова служба України пропонує Міністурству фінансів оновити довідник кодів ризиковості платників податків і додати до нього чотири пункти, повідомив голова служби Руслан Кравченко.

Згідно з опублікованою інформацією, Кравченко вже підписав відповідний наказ.

"Що це означає для бізнесу? Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії", - пояснив він у Телеграм-каналі у четвер.

Ухваленими змінами уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників, а також змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Щодо нових кодів, то вони стосуватимуться сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання, залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт, експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ, відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки

"Ми вже передали до Мінфіну свої пропозиції щодо змін до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Тепер – удосконалюємо роботу комісій, щоб платники податків чітко розуміли, чому вони потрапили до переліку ризикових", - підкреслив голова ДПС.

Як повідомлялось, 3 березня податкова запропонувала Мінфіну зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних, якими пропонується зменшити кількість блокувань та спростити процедуру реєстрації. Змінами, зокрема, пропонується збільшити ліміти для безумовної реєстрації накладних: граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента - до 100 тис. грн, змінено умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз три, планується п'ять). Операції з невеликими сумами (до 10 тис. грн) в ДПС пропонують реєструвати без затримок, цей ліміт нині становить 5 тис. грн. Ліміт загального обсягу таких операцій в поточному місяці буде збільшено до 3 млн грн (наразі 500 тис. грн).

Теги: #дпс #мінфін

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