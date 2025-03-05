Економіка

17:03 05.03.2025

Австрія надала EUR2 млн на ініціативу Grain from Ukraine

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Австрія надала EUR2 млн на ініціативу Grain from Ukraine
Фото: https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/pfbid0HV7RfgL1gKvt7Gc3u22XLaoJzbJbabmr2sV6AC16XNi76zNBtJDWurpmL3A9gdeul

 Австрія підтримала продовольчу ініціативу Grain from Ukraine, зробивши внесок у EUR2 млн, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль обговорив з послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо співпрацю в агросекторі та розвиток торгівельних відносин. Він також подякував австрійським партнерам за внесок в ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine.

"Це додаткові 2 млн євро на продовольчу безпеку, які є важливим кроком у підтримці країн, що потерпають від голоду", — сказав він.

Міністр наголосив, що одним із пріоритетів Мінагрополітики є євроінтеграція та розповів про вже здійснені кроки на шляху до ЄС. Зокрема, сторони обговорили необхідність спільної роботи на рівні Єврокомісії для забезпечення безперешкодного експорту української агропродукції.

"Австрія залишається важливим торгівельним партнером України: у 2024 році двосторонній товарообіг продовольством та сільгосппродукцією склав $210 млн. Україна експортувала переважно кукурудзу, фруктові та овочеві соки, соєві боби, соняшникову олію, а також заморожені плоди й горіхи. Натомість з Австрії імпортували шоколад і какаовмісні вироби, готові соуси, корми для тварин, кукурудзу та мінеральні й газовані води", — пояснив Коваль.

Міністр також запропонував розглянути механізм страхування аграрних торгівельних операцій між Україною та Австрією від військових ризиків.

 

Теги: #мінагрополітики #австрія #grain_from_ukraine

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