НБУ презентував монету "Тримаймо стрій!" до 3-х роковин повномасштабного вторгнення

Фото: https://bank.gov.ua/ua/

Національний банк (НБУ) з 24 лютого 2025 почав вводити в готівковий обіг до 50 тис. пам’ятних монет номіналом 5 грн з нейзильберу на знак вшанування третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляється на сайті регулятора.

Аверс пам’ятної монети "Тримаймо стрій!" прикрашає зображення українських захисників, на задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

Оформлення реверсу монети продовжує тематику аверсу – на ньому також зображені воїни, а у верхній частині півколом розміщено напис "Тримаймо стрій". Також на реверсі зображені стилізовані зображення військової техніки.

Над дизайном працював художник Андрій Сагач і скульптори Володимир Атаманчук й Анатолій Демяненко.

Продаж пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку й реалізація через банки-дистриб’ютори (Укргазбанк, Приват, ТАСкомбанк, Ощад і ПУМБ) стартує з 25 лютого.