Інтерфакс-Україна
Економіка
13:28 19.02.2025

Газ з РФ в ГТС України не піде, пропозицій про альтернативні поставки наразі немає – глава Міненерго

2 хв читати
Газ з РФ в ГТС України не піде, пропозицій про альтернативні поставки наразі немає – глава Міненерго

Газотранспортна система України не повернеться до транзиту російського газу, а жодних пропозицій про певні альтернативні поставки зараз немає, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Я думаю, ми не відновимо російський газ. Відновити транзит ми можемо технологічно, але російський газ в цю трубу не піде. Це важливо", – сказав міністр в інтерв’ю LB live.

Він також відзначив неактуальність дискусій про те, який це може бути газ, оскільки немає жодних конкретних пропозицій від жодної країни чи компанії щодо транзиту.

"Експерти одразу почали говорити, та ні, це не буде, наприклад, азербайджанський газ, це все одно буде російська молекула. Я зараз навіть не хочу про це говорити, тому що на сьогодні поки на столі немає жодної конкретної пропозиції, що ми з такого-то числа готові це, це і це постачати. Її не існує", – зазначив Галущенко.

Він акцентував, що Україна послідовно готувалася до рішення про припинення транзиту газу з Росії й заздалегідь повідомила всіх партнерів, тому у всіх була можливість підготуватися до альтернативних поставок. Водночас, як він зазначив, деякі країни просто не хочуть цього робити, адже газ для РФ – це "політичний ефект, вплив, зброя".

Як повідомлялося, 7 лютого віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністр юстиції України Ольга Стефанишина заявила, що газове питання є предметом внутрішнього діалогу деяких країн, зокрема, Словаччини з Європейською комісією. За її словами, якщо за результатами цього діалогу будуть якісь звернення до України, вона реагуватиме на них.

"Але мова про продовження контракту неможлива, тому що він закінчився, і про якісь домовленості не йдеться ні з нашого боку, ні з боку Євросоюзу", –  додала вона.

Теги: #галущенко #газ #гтс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 27.05.2025
НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

18:05 13.05.2025
Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

01:43 09.05.2025
США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

10:35 30.04.2025
Фахівці з різних регіонів намагаються якнайшвидше повернути газ на Черкащину після атаки БПЛА 28 квітня

Фахівці з різних регіонів намагаються якнайшвидше повернути газ на Черкащину після атаки БПЛА 28 квітня

23:33 28.04.2025
Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

18:17 28.04.2025
Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

15:04 25.04.2025
Галущенко та єврокомісар з енергобезпеки Йоргенсен обговорили потреби українського енергосектору у взаємодії з ЄС

Галущенко та єврокомісар з енергобезпеки Йоргенсен обговорили потреби українського енергосектору у взаємодії з ЄС

08:17 28.03.2025
Галущенко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

Галущенко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

10:37 18.03.2025
Дефіцит Фонду підтримки енергетики України не покриває заявки енергокомпаній на $0,5 млрд – Галущенко

Дефіцит Фонду підтримки енергетики України не покриває заявки енергокомпаній на $0,5 млрд – Галущенко

14:26 04.03.2025
Ситуація на окупованій вже 3 роки ЗАЕС залишається критично складною – Галущенко

Ситуація на окупованій вже 3 роки ЗАЕС залишається критично складною – Галущенко

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

ОСТАННЄ

Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні – НБУ

НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

Україна залучає EUR50 млн для забезпечення понад 1 тис. сімей ВПО власним житлом

Україна та Швеція поглиблять співпрацю в галузі с/г та переробки агропродукції

Британія хоче замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в березні зменшився на 14,2% до лютого - НБУ

Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

Експорт зерна у травні просів удвічі порівняно з травнем-2024 – Мінагрополітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА