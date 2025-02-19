Газ з РФ в ГТС України не піде, пропозицій про альтернативні поставки наразі немає – глава Міненерго

Газотранспортна система України не повернеться до транзиту російського газу, а жодних пропозицій про певні альтернативні поставки зараз немає, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Я думаю, ми не відновимо російський газ. Відновити транзит ми можемо технологічно, але російський газ в цю трубу не піде. Це важливо", – сказав міністр в інтерв’ю LB live.

Він також відзначив неактуальність дискусій про те, який це може бути газ, оскільки немає жодних конкретних пропозицій від жодної країни чи компанії щодо транзиту.

"Експерти одразу почали говорити, та ні, це не буде, наприклад, азербайджанський газ, це все одно буде російська молекула. Я зараз навіть не хочу про це говорити, тому що на сьогодні поки на столі немає жодної конкретної пропозиції, що ми з такого-то числа готові це, це і це постачати. Її не існує", – зазначив Галущенко.

Він акцентував, що Україна послідовно готувалася до рішення про припинення транзиту газу з Росії й заздалегідь повідомила всіх партнерів, тому у всіх була можливість підготуватися до альтернативних поставок. Водночас, як він зазначив, деякі країни просто не хочуть цього робити, адже газ для РФ – це "політичний ефект, вплив, зброя".

Як повідомлялося, 7 лютого віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністр юстиції України Ольга Стефанишина заявила, що газове питання є предметом внутрішнього діалогу деяких країн, зокрема, Словаччини з Європейською комісією. За її словами, якщо за результатами цього діалогу будуть якісь звернення до України, вона реагуватиме на них.

"Але мова про продовження контракту неможлива, тому що він закінчився, і про якісь домовленості не йдеться ні з нашого боку, ні з боку Євросоюзу", – додала вона.