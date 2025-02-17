Інтерфакс-Україна
Економіка
16:11 17.02.2025

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 82 тис. абонентів у трьох областях

2 хв читати
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 82 тис. абонентів у трьох областях

Енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 10 по 16 лютого вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 39 населених пунктів і повернути світло в домівки понад 82 тис. родин Дніпропетровської, Донецької та Київської областей.

"Найбільше відновлень – на Дніпропетровщині, особливо на півдні області, наближеному до зони бойових дій. Минулого тижня нашим фахівцям тут вдалося відновити низку пошкоджень мереж та повернути світло для 49,7 тис. родин", - повідомляють у пресрелізі компанії у понеділок.

Тим часом Донецька область залишається осередком найбільш активних бойових дій зі щоденними обстрілами, дроновими, ракетними та авіаударами. Попри вкрай важку ситуацію фахівці продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. З 10 по 16 лютого у регіоні вдалося повернути світло в домівки 31,3 тис. місцевих мешканців.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київська область: тут енергетики минулого тижня відновили електропостачання для 1,1 тис. родин, чиї домівки було знеструмлено після обстрілів.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 17,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #електропостачання #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 19.05.2025
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

06:47 19.05.2025
За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

16:15 16.05.2025
Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

03:33 13.05.2025
"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

14:01 12.05.2025
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

13:47 10.05.2025
Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

16:35 09.05.2025
Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

21:25 06.05.2025
"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

10:06 05.05.2025
"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

22:25 29.04.2025
ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

ОСТАННЄ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА