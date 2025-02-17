ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 82 тис. абонентів у трьох областях

Енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 10 по 16 лютого вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 39 населених пунктів і повернути світло в домівки понад 82 тис. родин Дніпропетровської, Донецької та Київської областей.

"Найбільше відновлень – на Дніпропетровщині, особливо на півдні області, наближеному до зони бойових дій. Минулого тижня нашим фахівцям тут вдалося відновити низку пошкоджень мереж та повернути світло для 49,7 тис. родин", - повідомляють у пресрелізі компанії у понеділок.

Тим часом Донецька область залишається осередком найбільш активних бойових дій зі щоденними обстрілами, дроновими, ракетними та авіаударами. Попри вкрай важку ситуацію фахівці продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. З 10 по 16 лютого у регіоні вдалося повернути світло в домівки 31,3 тис. місцевих мешканців.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київська область: тут енергетики минулого тижня відновили електропостачання для 1,1 тис. родин, чиї домівки було знеструмлено після обстрілів.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 17,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.